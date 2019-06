Fernando Tuesta: "Las reformas están en riesgo" [ANÁLISIS]

En realidad estamos en medio de un conflicto de poderes. No se puede volver a repetir lo que vivimos en este periodo gubernamental. Para eso es necesario hacer las reformas y creo que eso es lo que está en riesgo. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que presidí partió de un diagnóstico general a uno particular para cada uno de los proyectos presentados en el informe final. Entre ellos, las elecciones internas. En el país se realizan elecciones internas, pero todas son cuestionadas por los propios militantes. No por terceros.

En nuestra propuesta, incorporamos que los comicios internos se realicen con transparencia, participación y legitimidad. Como toda elección, se realizarían un domingo. El ciudadano irá a la mesa de votación y votará en una cédula muy parecida a la que usó en los comicios de 2016. Y de esta manera podrá elegir por el candidato que crea conveniente.