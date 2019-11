El analista político Fernando Tuesta aseguró este sábado que la hoja de vida que todos los candidatos a cargo público deben presentar en el país es “un invento peruano”. Explicó que dicho requerimiento se produjo para ayudar a los partidos políticos a filtrar a sus candidatos.

“La gran mayoría de candidatos viene de afuera, por eso los partidos no los conocen. No existe hoja de vida en otro país, esto es un invento peruano para filtrar candidatos. Estamos en un nivel tan bajo en términos de cómo se ha desarrollado la política que casi todas las medidas son sancionadoras y filtros”, sostuvo en diálogo con Radio Nacional.

"Acá hay un tema que no se puede combatir solo con sanciones", remarcó.

En otro momento, Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, cuestionó que en el Perú no exista el financiamiento público de campañas electorales. Detalló que este mecanismo que existe en otros países evita que ingrese “dinero mal habido” en los partidos políticos que menos recursos tienen.

Consideró, en esa línea, que la diferencia de recursos de cada agrupación se podrá ver en la campaña para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de enero.

“En otros países existe lo que se llama financiamiento público de campaña para equiparar a los partidos que tienen dinero y que los que no tienen dinero no sean vulnerables a dinero mal habido. Actualmente, hay financiamiento público ordinario que te dan anualmente para gastos ordinarios, no para campaña”, señaló.

“El tema importante, porque las campañas electorales han crecido en sus costos, es que los partidos carecen de dinero, entonces, cómo van a enfrentar una campaña; eso lo vamos a ver ahora”, indicó.