Fernando Tuesta: “Jóvenes se informan por Internet” [ANÁLISIS]

No hay nada que nos diga que los jóvenes están desinformados. Seguramente algunos sí, pero no necesariamente todos o la mayoría.

Lo que sí es cierto es que todo joven que cumple 18 se preocupa de cuándo va a votar porque es una fecha simbólica, es un hito en su vida. Ahora, por eso, tampoco es que estén más informados que el resto, pero los jóvenes tienen el uso de las redes y el Internet mucho más intensivo que los de otras generaciones. No digo que estén entusiasmados con la política, pero sí participan.

No creo, además, que los candidatos, en el poco tiempo que queda, tengan una campaña propagandística segmentada para este grupo. Estas son campañas de baja intensidad y sus propuestas no es que sean rigurosas o que tengan una especialización tal que segmenten al electorado de manera que ofrezcan una cosa especial. No creo que tengan ese nivel de campaña tan sofisticado.

No creo que estos jóvenes estén más expuestos al engaño que otros sectores. Nada me indica esto. Vas a encontrar jóvenes que están más interesados que personas mayores.