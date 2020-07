El Congreso tiene como plazo hasta el 5 de julio para aprobar los dos importantes proyectos para la reforma política pero hoy es su última sesión plenaria. Fernando Tuesta destaca la oportunidad de aprobar dos importantes dictámenes (eliminación de la inmunidad y las limitaciones para candidaturas a condenados en primera instancia por corrupción, homicidio y otros delitos graves).

¿Cómo califica el trabajo de Constitución?

Me sorprendió gratamente lo aprobado en la Comisión de Constitución. El marco de la inmunidad parlamentaria estaba bien porque era un recurso de protección contra el poder político, pero se convirtió en el espacio donde se protegía a personas que debían purgar condenas por delitos comunes que no tenían nada que ver con la función parlamentaria. Ahora tiene que votarse en el Pleno y requiere una votación calificada como máximo el 5 de este mes. En el interín pueden pasar muchas cosas.

¿Hasta cuándo se pueden hacer avances en reforma política?

En realidad, el propio Parlamento ha modificado la norma y se pueden hacer cambios de todo lo que corresponde a una reforma política hasta fines de setiembre. Es un buen avance y qué mejor que se haga pronto.

¿Cómo se protege ahora la figura del parlamentario?

El parlamentario no tiene por qué tener prerrogativas tan especiales para el ejercicio de su función. Se ha dicho que los congresistas fiscalizadores van a estar limitados: no es verdad. No en todos los países hay inmunidad. Un juez no puede aceptar una denuncia contra un legislador cuando está haciendo uso de su función en el recinto parlamentario. Pero fuera de él, un congresista puede ir a un medio de comunicación y difamar a una persona, ¿a título de qué? ¿solo porque es parlamentario? En cambio, si yo difamo al congresista, él sí me puede denunciar y se abre un proceso. Qué prerrogativa es esa tan desnivelada, de manera injustificada, a favor de los legisladores.

Los procesados se escudaron en la inmunidad.

En la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propusimos ese proyecto de ley de modificación constitucional. Lo que ha ocurrido en el Perú es el desprestigio de la política. Si bien es cierto que la condena no está basada en una sentencia firme, lo cierto es que la gran mayoría terminan confirmándose. Si bien hay una limitación al derecho, no existen los derechos absolutos. Hay la necesidad de que el electorado pueda tener al frente una oferta política limpia. Espero que el Pleno ratifique lo aprobado por la Comisión de Constitución.

