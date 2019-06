Tuesta: Es una buena noticia que Gobierno dialogue con bancadas del Congreso

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta , saludó que el premier Salvador del Solar haya iniciado un diálogo con las bancadas del Congreso con la finalidad de impulsar la aprobación de la reforma política.

"Es una buena noticia, en estos días es necesario poner paños fríos (...). Debemos encaminarnos a discutir de manera profunda y a su vez responsable los temas que están en los proyectos de ley para la reforma política", declaró en Radio Nacional.

Tuesta consideró que para generar un buen debate es necesario que los congresistas y todos los sectores implicados lean los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo.

Asimismo, dijo que el informe sobre la reforma política "no está escrito sobre piedra y puede mejorarse, pero no desnaturalizarse". Este comentario lo hizo al recordar las modificaciones hechas al proyecto de ley para el retorno de la bicameralidad en el Congreso, en el referéndum de diciembre del año pasado.

Con respecto a las propuestas que buscan modificar la Ley Electoral, dijo que quienes deben preocuparse son aquellos partidos a los calificó de "cascarones" y no los partidos realmente establecidos.

"Hay 24 partidos inscritos (en el JNE) y solo seis tienen representación en el Congreso. De esos 18 la mayoría son vientres de alquiler y se benefician económicamente, ellos son los que han permitido que se mercantilice la política", aseveró.

Comentó que esta nueva ley va a permitir que realmente se hagan elecciones en los partidos políticos, pues en las internas tienen que superar el 1.5% de los votos del padrón electoral.

Vea también Vizcarra: Encontramos resistencia en el Congreso cuando planteamos reformas

"Si no pueden superarlo, va a ser peor cuando en las elecciones generales tengan que pasar el 5% [de la valla electoral], allí sí van a desaparecer", sostuvo.

De otro lado, Tuesta consideró que el caso del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien presentó una acción de amparo para que se declare nula la investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria, "es una cuestión política y no judicial".

"Es evidente y no le falta razón al congresista Salaverry, que desde que salió de Fuerza Popular, se convirtió en un enemigo jurado y no vieron mejor manera de iniciarle proceso, y no han sido tan diligentes con otros", sentenció.