Fernando Rospigliosi: “Vizcarra tiene que ser conciliador y aglutinador”

“ Martín Vizcarra camina en una delgada línea, pero puede sostenerse en esta”, afirma el analista político Fernando Rospigliosi . Exhorta al nuevo presidente a no levantar expectativas porque la situación del Perú es muy delicada.

¿Lo ocurrido con PPK es sorprendente por decir lo menos?

Es increíble que en 24 horas PPK pase de presidente a cuasidelincuente, con impedimento de salida y allanamiento. Jamás esperó que le ocurriera algo así, vive fuera de la realidad. No se dio cuenta de lo grave de su situación, de lo importantes que eran las evidencias acumuladas en su contra. Esto le ha caído como una gran sorpresa, pero debió estar preparado para esto. Creía que con la compra de votos superaba la vacancia y que no vendrían más pedidos. Ahí también se equivocaba.

Usted lo conoce. ¿PPK cree lo que quiere creer?

Sí. Él se buscó la situación en la que está. Se rodeó de adulones y ayayeros que le decían solo lo que quería oír. No le gustaba que lo critiquen, ni ver sus errores. Así, pierde contacto con la realidad y vive alejado del mundo. Su carta de renuncia fue muy desatinada. Debió pedir disculpas, pero solo echa la culpa de los problemas a sus adversarios.

¿Por qué se ha ido protestando tanto, insultando?

Porque no distingue entre el bien y el mal, y cree no haber hecho nada malo. También, él es muy apegado a su prestigio internacional. Su carta de renuncia quiere mostrar a sus amigos de Wall Street que en realidad es una víctima de la política de “delincuentes”.

Con la salida de PPK, la bolsa subió, el dólar bajó.

La crisis que nos deja PPK afectó al país y a la economía. Lo positivo es que no se interrumpe la democracia, hay una sucesión ordenada y el panorama vuelve a la normalidad. La llegada de Martín Vizcarra significa un alivio. Ya salimos del entrampamiento en el que estaba el Perú.

¿PPK solo nos deja crisis y un estilo oscuro de gobernar?

No hay nada positivo en su manera de gobernar. Es verdad que tuvo una mayoría parlamentaria que le hizo la vida difícil desde el inicio, pero nunca hizo nada que suscitara el entusiasmo de la población. Engañó a la gente indultando a Fujimori cuando prometió que no lo haría, terminó comprando congresistas y embarrado por la corrupción de Lava Jato. Hay evidencias de que actuó de manera delictiva cuando fue ministro de Toledo.

Según el congresista Moíses Mamani, PPK está grabado en su casa comprando votos.

Debe ser cierto. Desde la primera vacancia, todos sabíamos que compraban congresistas. Con el indulto quebró al fujimorismo y se salvó, generando una enorme animadversión del keikismo. Era un gobierno muy precario y con evidencias de corrupción.

El discurso del presidente Vizcarra tuvo la aceptación de todo el país.

Tenía que ser conciliador, aglutinador y a la vez señalar que la corrupción debe ser combatida. Además, ha sido breve como tenía que ser. Sin embargo, ha levantado algunas expectativas un poco altas. Tiene que darse cuenta de que se requiere bajar expectativas, no hacer promesas sobre cosas que no puede conseguir porque le traerá problemas más adelante.

¿Ejemplo?

Sobre la economía, la reconstrucción y todo eso debe tener un discurso más churchilliano: Estamos en una situación grave, pero vamos a salir adelante, todos tenemos que sacrificarnos. Vivimos tiempos muy complicados.

¿Martín Vizcarra salvará al Perú?

(Ríe) quién sabe. Da esperanza, hay muchas expectativas. Tiene varios elementos a su favor. El Congreso no puede tratarlo como a PPK, en gran parte es responsable de que Vizcarra esté en la Presidencia. Tendrá que sostenerlo y respaldarlo. Si el año pasado se creía que Keiko quería forzar la salida del gobierno para adelantar elecciones, ahora esa posibilidad está totalmente descartada. Se han fraccionado y a nadie le interesa elecciones inmediatas. Además, la valla que dejó PPK está muy baja. Cualquier cosa que haga Vizcarra lo ayudará a ganar popularidad y consolidar su presidencia. Puede llegar a 2021. Pero también hay problemas: no tiene bancada.

Son once ppkausas.

No tienen ninguna importancia. La situación económica no es muy buena y hay cierta turbulencia internacional. ¿De qué depende que pueda salir adelante? Se va a mover en un camino muy estrecho. Tiene que hacer un gobierno con gente aceptable para las principales fuerzas políticas.

¿Es un hombre solo?

Sí, pero tiene que hacer un gobierno de unidad nacional.

¿Qué es unidad nacional, cómo se come?

No tiene que ser un gobierno multipartidario.

Otros dicen: los ministros deben salir de los colegios profesionales.

Esas son tonterías. Lo importante es que los acepten, combinando gente con habilidad política y tecnócratas. PPK ya evidenció que los tecnócratas solos no funcionan. Pero tampoco puede ser un gobierno que se someta y subordine al Congreso. Si hace eso, está perdido. De presentarse situaciones que van más allá de lo aceptable, tiene que plantarse y ser enérgico. El Congreso tiene 16% de aprobación y la gente está harta de sus peleas. Él puede recurrir a la opinión pública si tiene un choque.

¿Observa que el Congreso busca la confrontación?

No. Pero en algún momento puede ocurrir.

¿Debe sondear con las principales fuerzas políticas los nombres de los ministros? Al final estos son seres humanos que pueden provocar más o menos animadversión.

Así es. Debe conciliar y concertar. No tiene partido, ni bancada, no tiene nada. Es inevitable. Es necesario combinar la conciliación y concertación con la energía de saber plantarse firme. El país exige liderazgo. No quiere alguien que se someta a todo lo que le dicen. Si eso ocurre, creo que está perdido. Es una línea muy delgada. ¿Puede caminar por ella? Pienso que sí.

¿El objetivo es sacar adelante la economía del país?

Hay cosas básicas como paliar la crisis política para no afectar la economía, impulsar la reconstrucción, señalado en el discurso, y mejorar la seguridad ciudadana. Son unas cuantas cosas en las que tiene que mostrar resultados más o menos rápido. Si lo logra, tendrá el respaldo de la opinión pública y podrá salir adelante.

¿Debe hacer sentir a los peruanos que hay un gobierno que vela por ellos, que los conduce?

Tiene que haber gobierno, no el desgobierno de PPK. En los últimos meses su único interés era salvar su pescuezo ante las acusaciones gravísimas de corrupción que tenía.

Se han escuchado los nombres de César Villanueva, Ántero Flores-Aráoz y Jorge del Castillo para premier. ¿Son convocantes?

Villanueva y Flores-Aráoz sí. También se ha mencionado a Alan Wagner. Son independientes, con experiencia política, concertadores y conciliadores y no tienen ninguna mancha en su historial. Del Castillo es buen operador político, pero ha estado directamente vinculado al gobierno de PPK y está enfrentado con su partido. Los otros no tienen esas resistencias.

Usted conoce a Martín Vizcarra por la campaña. ¿Cómo lo describiría?

Es un hombre moderado, tranquilo, conciliador, pragmático. Se toma su tiempo para tomar decisiones, pero la situación va muy rápido, no hay demasiado tiempo. Tiene que agilizar las cosas.

Vizcarra denunció al ‘club de la construcción’, ¿se alejó del gobierno por la corrupción?

Se dice que cuando se involucra con Chinchero, sin tener nada que ver –recuerde que el presidente defendió ese asunto con su pizarrita–, no se sintió muy a gusto. Terminó pagando los platos rotos. Por eso, aparte de la seguridad, la economía y la reconstrucción, otra prioridad del gobierno de Vizcarra debe ser la lucha contra la corrupción. PPK no hizo nada, peor aún, la trabó. Sacó a las procuradoras y dijo que había que botar al jefe de la UIF porque había puesto en el papel varios de sus ‘anticuchos’. Estaba fuera de sí.

¿Un reyezuelo?

Sí, pero estamos en una república. No puede botar a un funcionario por hacer su trabajo. Quiso frenar todas las posibilidades de la lucha contra la corrupción. Vizcarra tiene que asumir esto. Hay una gran indignación por la corrupción.

¿Y en seguridad ciudadana qué tiene que priorizar?

Hay algunos megaoperativos para capturar bandas, pero en el delito pequeño o asaltos a bancos no se ha avanzado nada. La tasa de victimización, según el Barómetro de las Américas, ha subido considerablemente. Tiene que reorientar el trabajo.

¿Aceptaría un ministerio si se lo propusieran?

Esa posibilidad no existe.

¿La gente de PPK debe salir, el jefe de la reconstrucción, Essalud, prensa?

Sin duda alguna. Hay gente buena y valiosa y otra que no lo es. Hay mucha indignación contra el gobierno y la gente de PPK. Políticamente, era inviable que se quedaran los ministros, sería una mala señal.

La población quiere renovación.

Sí, ver cosas distintas y no ver más de lo mismo. Es una cuestión de imagen.

¿Lo más importante es generar confianza?

Vamos a ver si escoge adecuadamente a su gente y genera confianza. Nadie tiene pesar por la salida de PPK.

¿Será duro para Vizcarra ser severo con sus compañeros, con su ex presidente?

No le queda alternativa, si es condescendiente, le irá mal. Tiene que deslindar claramente de PPK.

Kuczynski le dijo traidor a Vizcarra.

Y salió toda su jauría a morderlo exigiéndole que renuncie a la vicepresidencia. No puede ser diplomático porque eso da una imagen de debilidad y de componenda. El Perú reclama liderazgo, PPK no era un líder. Vizcarra debe serlo desde el primer día.

¿Mercedes Aráoz renunciará a la segunda vicepresidencia?

No creo que renuncie, se sostiene que se comprometió a ello si vacaban a PPK y este ha renunciado. Además, a ella no se le puede creer nada. El 21 de diciembre dijo que no indultaban a Fujimori y lo indultaron. Dijo que no se compraban congresistas y al día siguiente vimos los videos. Miente con mucho descaro. Fue muy agresiva con el keikismo porque sabía que se estaban comprando votos. Ahora le pasarán la factura. Nadie puede obligarla a renunciar, pero políticamente quedó aplastada al igual que Kenji. Si sale en videos o audios, definitivamente tiene que irse.

¿Se requiere que las instituciones se fortalezcan?

Ese es el tema. En Cancillería, por ejemplo, debería estar alguien de carrera. En Economía, mucho dependerá de quién entre. No se trata de programas sino de hacer funcionar la economía. No es tan sencillo destrabar, PPK no pudo.

“DEBE SOSTENER A VIZCARRA”



¿Kenji Fujimori está disuelto?

Ja, ja. Está aplanado, ha sufrido un golpe fenomenal. Inscribió su partido, se le veía radiante de felicidad. Probablemente le iba a hacer un daño muy grande a Keiko, ahora le arrancará un espacio mucho más pequeño en las regionales de octubre. Kenji y Alberto usarán vientres de alquiler. Estaban haciéndolo, viajando a provincia, buscando a los descontentos de Fuerza Popular. Se los iban a jalar y tenía el apoyo de PPK. Ahora sus posibilidades son mínimas. Su atractivo es muchísimo menor, no puede llevar a nadie en el avión presidencial o que almuerce en Palacio.



¿Keiko ha salido fortalecida?

De la última batalla. Pero está desgastada. Esta guerra le está costando mucho. Recuperará a los nuevos congresistas que reemplazarán a los desaforados y los que se estaban yendo ya no lo harán. Necesita tiempo para recuperarse. Debe sostener a Vizcarra y tener éxito en las elecciones de octubre.



¿Debe buscar un diálogo con Vizcarra?

Lo necesita. O público o privado, tiene que dar señales de que serán concertadores. La gente está harta del choque.



¿Qué hará Vizcarra con el indulto a Fujimori?

No lo va a revertir, por su carácter y por pragmatismo, más del 50% está por el indulto. En el muy improbable caso de que la Corte IDH anule el indulto, él tendría que acatarlo. No se comprará pleito ajeno y debe respetar las normas internacionales.

DATOS



- Estudió sociología en la Universidad Católica. Fue investigador del Instituto de Estudios Peruanos.



- En 2001 fue nombrado titular del Interior y en 2002 jefe del Consejo de Inteligencia.