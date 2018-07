Fernando Rospigliosi: "Villanueva ha desaparecido"

Los vergonzosos audios que involucran a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y políticos no podían escapar al análisis crítico de Fernando Rospigliosi , quien destaca la respuesta del presidente Martín Vizcarra frente a esta crisis de corrupción.

¿Con la renuncia de Duberlí Rodríguez a la presidencia del Poder Judicial y de Orlando Velásquez a la del CNM, cuál será la consecuencia para el país?

Es una buena noticia que hayan renunciado porque de una u otra manera son responsables de los hechos de corrupción que han ocurrido en el sistema judicial. Pero la renuncia es la parte sencilla después de los escándalos; lo más complicado se viene ahora

¿Qué es lo más complicado?

Se tiene que crear un nuevo mecanismo de designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encontrar reemplazos para los que han renunciado y empezar a hacer una reforma de todo el sistema judicial.

¿Cómo queda el presidente Martín Vizcarra tras esta crisis que golpea al país?

Creo que él ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado, ha tomado la iniciativa y es posible que mejore su aprobación en las próximas encuestas, porque se le ha visto con más energía y haciendo propuestas para cambiar las cosas. Yo creo que eso lo favorece en estos momentos.

¿Llega bien para el 28 de julio?

Sí, llega bien. El punto ahora es si es capaz de hacer los cambios más importantes que se requieren, como, por ejemplo, modificaciones en su gabinete ministerial.

¿Otros cambios además del Ministerio de Justicia?

Sí, un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Hemos visto cómo César Villanueva no ha jugado ningún papel en esta crisis; ha desaparecido, ha estado mudo, y uno de los problemas que tiene es que es demasiado cercano al fujimorismo y al keikismo que hay en el Congreso. Villanueva no se atreve ni se ha atrevido a taparle la boca al fujimorismo cuando ha sido necesario, cosa que sí ha hecho Vizcarra un par de veces, así que con ese premier el Gobierno no va a ninguna parte.

En una entrevista, el premier pidió una investigación exhaustiva a Héctor Becerril y ha dicho que el Congreso no ha tenido una lectura correcta de la coyuntura política.

Habló, pero ya un poco tarde. Cuando la situación ha cambiado, ha salido a decir algunas cosas muy tímidas y creo que el puesto de presidente del Consejo de Ministros requiere a alguien con más carácter, más liderazgo, más iniciativa. Tampoco se requiere a alguien que se vaya a enfrentar a esta mayoría, pero sí alguien que no esté sometido al grupo con más congresistas.

Si no sale César Villanueva, ¿cuál será la consecuencia para este Gobierno?

No habría quien lidere los cambios y las reformas que se requieren. Lo que se necesita es otro tipo de primer ministro, alguien a quien no se le vincule con el fujimorismo, como sucede ahora con el premier.

¿Pero su cercanía con Fuerza Popular no podría más bien ayudar a que los cambios que el Gobierno plantee tengan un trámite más rápido en el Congreso?

No, porque tampoco es que tenga el respaldo de ellos. Villanueva es más bien un instrumento de Fuerza Popular. Además, no se puede liderar los cambios si la bancada mayoritaria no los quiere, por lo que requiere otro tipo de relación a la que tiene Villanueva con FP.

¿Fue acertado el respaldo del presidente Vizcarra a la marcha contra la corrupción?

Está pisando terreno peligroso. Para eso se necesitaba un premier o un ministro destacado que conozca de estos temas. Ese tipo de cosas, por más que el presidente esté de acuerdo, son complicadas para él.

Menciona que Vizcarra llega bien para el 28 de julio, ¿qué pasa con Fuerza Popular y el Congreso?

Quedan muy mal porque hay algunos integrantes de esta mayoría que están complicados, como Héctor Becerril, quien ha tenido que inhibirse de varias comisiones por las cosas que se han revelado.

¿Sucede lo mismo con los demás fujimoristas?

El propio Daniel Salaverry (vocero de FP), quien se perfilaba como el próximo presidente del Congreso, también mantendría relaciones complicadas. También la lideresa del partido, Keiko Fujimori, la “señora K” la tiene complicada. Además, cometieron una torpeza increíble al citar a quienes revelaron los audios para que digan sus fuentes, cosa que no iba a suceder.

El fujimorismo dice que hay una conspiración.

En Fuerza Popular se han puesto a la defensiva, tratando de hacer creer que hay una conspiración en su contra, pero se han equivocado completamente y quedan peor parados de lo que ya estaban.

¿Esta situación les complicaría su intención de volver a presidir la Mesa Directiva?

Al momento de sacar del camino a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel, Fuerza Popular ha quedado favorecido, pero desde el punto de vista político y ante la opinión pública, están muy golpeados y aislados, lo cual es muy grave para un grupo político que tiene aspiraciones en las próximas elecciones que se realizarán en el país.

¿Es mejor que, por este periodo, no postulen a la Mesa?

Eso es imposible. Ellos van a tratar de manejar la Mesa Directiva otra vez, no van a dejar esa parte del poder que tienen de ninguna manera. Quizá no les convenga presidir la Mesa, pero no la van a dejar de ninguna manera.

SABÍA QUE...

En el caso de Héctor Becerril, según el consejero Baltazar Morales, habría intentado presionar para que vote por Julio Gutiérrez como presidente del CNM.

Morales incluso señaló que el vocero alterno de FP llegó a la casa del ex consejero Guido Aguila para hacer este pedido.

A Daniel Salaverry también le salpicó el escándalo porque un amigo suyo, Pablo Morales, se reunió con el juez supremo César Hinostroza y el ahora ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos.