Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, habló con Perú21 sobre la crisis que ha desatado la inseguridad ciudadana en nuestro país. En su opinión, Vicente Romero, titular del Interior, no reúne el perfil para enfrentar este flagelo, y lo mismo opina del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Con 10 meses en el gobierno la presidenta Boluarte sigue responsabilizando por la inseguridad a sus antecesores.

Es la respuesta típica de muchos políticos: echarle la culpa a los que estuvieron antes. (…) El gobierno de Castillo fue un desastre, cambiaba ministros y altos mandos y ponía gente inadecuada, corrupta, pero también hay que recordar que ella fue parte de ese gobierno y tiene parte de esa responsabilidad. Por lo demás, han transcurrido casi 10 meses y si bien no se puede pretender que se resuelvan los problemas de antes, sí se puede exigir acciones que demuestren que algo se está haciendo para mejorar las cosas, lamentablemente eso no está ocurriendo.

Las últimas medidas, como la declaración en emergencia de algunos distritos, ¿son efectistas?

Son efectistas, una cortina de humo para decir que están haciendo algo, son respuestas reactivas a lo que ocurrió hace poco en San Juan de Lurigancho donde la cosa se ha descontrolado. Desgraciadamente, el Gobierno no tiene un plan, una estrategia de lucha contra la delincuencia y los resultados lo demuestran. (…) Falta liderazgo, energía y decisión para combatir con firmeza a la delincuencia, es lo que necesitamos y lo que no hay en el Perú.

El ministro del Interior, Vicente Romero, enfrenta una interpelación. ¿Debería ser censurado, retirado del cargo?

Se protegen entre ellos. Es evidente que Romero no tiene ningún liderazgo, capacidad y tampoco tiene interés en el asunto. No es una persona nueva, ha sido jefe de la Policía Nacional, ha ocupado antes el cargo de ministro del Interior y lo vuelve a ocupar ahora; en ninguno de esos cargos ha hecho nada que sea relevante en la lucha contra la delincuencia, entonces, está claro que no es la persona adecuada y lo mismo se puede decirse en el caso del ministro de Defensa que ha demostrado ser un cero a la izquierda; parece que ese es el tipo de personas que le gusta a este gobierno.

Habrá quienes dirán que un cambio de ministro sería un retroceso, un volver a empezar de cero.

No habría que empezar de cero, estamos en cero, no hay ninguna diferencia. No se trata solo de cambiar, sino de hacer los cambios adecuados, no hay que cambiar los mocos por babas. Recordemos que ha habido tres ministros del Interior en este gobierno, no se trata de cambios por cualquier cosa sino porque han demostrado una incapacidad para afrontar tareas tan dificiles porque hay que reconocer que estamos en una situación de emergencia extraordinaria con la llegada de miles de delincuentes extranjeros y el aumento de la violencia que ha sobrepasado todo lo que hemos visto en años anteriores.