Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, coincide con el congresista Carlos Anderson en que el gobierno de Dina Boluarte tiene que hacer cambios en el gabinete para que el país salga adelante.

¿Está de acuerdo con que debería haber cambios ministeriales?

Es un reclamo de la ciudadanía, prácticamente unánime; ya hemos visto que los resultados del año 2023 que acaba de concluir son realmente muy malos. En economía todo está pésimo, luego de muchas décadas, no teníamos un año tan malo. Creo que no solo se necesita un recambio en el Ministerio de Economía sino en general. La cabeza del gabinete, por ejemplo, y varios otros ministerios porque no representan una esperanza para la población. Usualmente en algunos ministerios, cuando la cosa va muy mal, se generan cambios en el gabinete.

¿En qué ministerios, en específico, se deben hacer cambios y por qué?

No hay confianza en la economía, hay que tomar medidas en el gasto público. Se requiere dar confianza a la inversión privada y eso no está ocurriendo. En el sector de energía y minas, por ejemplo, se sigue perdiendo lugar desde hace varios años y hay una serie de cosas que hay que cambiar. La señora Boluarte no parece darse cuenta de esta situación. La jefatura del gabinete sin ninguna duda y las carteras vinculadas a la producción, agricultura que requieren un mayor impulso para que la inversión privada se reactive. No puede ser que hayamos decrecido y que para este año las expectativas sean poquísimas.

¿Por qué cree que el gobierno de Boluarte no percibe que estos cambios sean urgentes?

Parece que la señora Boluarte supone que ya superó el bache y que va a llegar tranquilamente hasta 2026 y eso no es así. Eso no está garantizado, si ella quiere sobrevivir, debe tomar decisiones drásticas.

Una de las carteras que preocupa es la del Interior, por la lucha contra la delincuencia.

Hay algunas cosas que no se entienden. Hay que darle un nuevo rumbo a la Policía Nacional, eso es lo que se necesita con urgencia.

¿Y en el caso del premier Otárola por qué es urgente su cambio?

Recordemos que Boluarte entra en la plancha de Pedro Castillo, la señora Boluarte se ha entregado por completo al señor Otárola porque es el que tenía más experiencia política en estas circunstancias, pero ella no se da cuenta de que eso que pudo haberla ayudado ya se está convirtiendo en un lastre que la está jalando al suelo. Parece que no es consciente de las enormes limitaciones que tiene y la precariedad de su gobierno. Ella cree que todo está tranquilo y que puede estar en piloto automático.

¿Qué cualidades debería tener el próximo premier?

Se requieren dos características básicas; tener capacidad política en medio de un Congreso fragmentado, eso requiere habilidad política y; en segundo lugar, una gestión honrada, gestionar con honestidad, que no existan sospechas sobre el Gobierno que lo debiliten más y se genere un ambiente de inestabilidad.





