Fernando Rospigliosi: "PPK no debería temer a comisión Lava Jato”

Finalmente, el gabinete ministerial encabezado por Mercedes Aráoz recibió el voto de confianza del Congreso, Fernando Rospigliosi considera que la oposición no tenía argumentos para negarle la confianza y que la izquierda solo se opuso para diferenciarse del fujimorismo. También opina sobre la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski de recibir a la comisión Lava Jato.

¿Esperaba que el Congreso le otorgue el voto de confianza al gabinete de Mercedes Aráoz tras las reuniones previas que ella sostuvo con las bancadas?

Sí, era esperable, pero no creo que esto tenga que ver con la gestión que hizo la señora Aráoz; creo que tiene que ver con la situación en sí. Después de la censura del gabinete de Zavala, no tenía argumentos la oposición para volver a censurar a un nuevo gabinete, no tenía ningún fundamento para eso. Más bien, lo que quiere la ciudadanía, la opinión pública, es que la fiesta se lleve en paz y que las relaciones mejoren.

Entonces, ¿para qué sirvieron los diálogos de la premier con las bancadas si no fue para obtener el voto de investidura?

Siempre es positivo y es una formalidad que necesitaba hacer dado que (la bancada del gobierno) es minoría y que no se pueden imponer. Pero no creo que esa haya sido la razón por la cual la aprobaron, no es que haya tenido gran capacidad de persuasión, sino que la oposición simplemente no tenía en este momento la posibilidad de negarle la confianza, hubiera quedado muy mal.

¿Cómo analiza el voto en contra de la izquierda?

Creo que ellos están tratando de diferenciarse del fujimorismo. Hay que recordar que, por ejemplo, en las críticas a la ministra de Educación y luego en la censura del gabinete Zavala, estaban ahí todos juntos. Entonces lo que ellos quieren es no aparecer con el fujimorismo siempre, y esta era una ocasión en la que podían diferenciarse. Además, le están enviando una señal al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que, al parecer, está decidido a indultar al ex presidente Alberto Fujimori. Hay que recordar que las izquierdas apoyaron a Kuczynski en la elección del año pasado no tanto por lo que era él sino por rechazar al fujimorismo, y ahora esto (el indulto) no les gusta, no les parece adecuado.

¿Qué actitudes del gobierno le hacen suponer que está camino a indultar a Fujimori?

Bueno, todas las señales indican eso. Una de ellas es la salida de la ministra Marisol Pérez Tello, que era la única que en el gabinete se había opuesto pública y explícitamente al indulto a Fujimori. El nombramiento del señor (Enrique) Mendoza, que es proclive a eso, y toda esta comedia de equivocaciones con la comisión del Ministerio de Justicia encargada del tema del indulto (han destituido a los miembros de esa comisión y de mala manera) muestran que están tratando de preparar el terreno para indultar a Fujimori, además de las obvias señales políticas que hubo en los últimos tiempos.

¿Como cuáles?

La visita a Palacio de Gobierno de Kenji Fujimori ha sido una de las tantas, pero hubo muchas señales políticas en el sentido de que las cosas van por ahí.

¿Ve un acercamiento entre Kenji Fujimori y el gobierno de Kuczynski para viabilizar el indulto?

Sin duda. El gobierno está buscando crear una fisura en el fujimorismo con este tema y darse un respiro al indultar a Fujimori, de manera tal que el fujimorismo no pueda tener una actitud agresiva o dura, por lo menos en el futuro inmediato.

¿Cree que el indulto se dará este año?

Por las señales políticas que hemos visto, uno pensaría que el indulto será antes de Navidad, pero el presidente es tan voluble que nunca se sabe con él.

Decía usted que era previsible que el Congreso dé el voto de confianza al gabinete Aráoz, pero días antes hubo una diferencia entre Ejecutivo y Legislativo debido a que el presidente Kuczynski no quiso recibir a la comisión Lava Jato en Palacio y, más bien, dijo que respondería por escrito. ¿Por ello no peligró el voto de confianza?

No, de ninguna manera. No era un tema en ese momento tan relevante como para impedir el voto de confianza. Sin duda fue una situación inesperada el rechazo del presidente a recibir a la comisión Lava Jato y usando el argumento de que era un “circo”. Pero eso no daba como para no dar el voto de confianza.

¿Fue un error del presidente no recibir a la comisión Lava Jato del Congreso?

Sí, ha sido un error porque si no tiene nada que ocultar, no debería temer a enfrentar las preguntas de la comisión. Creo que eso es lo que ha hecho que el presidente finalmente no los reciba.

¿El temor?

El temor, sí, él tiene temor. Y creo que lo tiene porque puede caer en contradicciones, puede no responder alguna de las preguntas y ahí sí se vería en un problema mayor. De la otra forma, haciendo que los abogados respondan las preguntas por escrito, obviamente no hay ninguna posibilidad de error porque van a ser extremadamente cuidadosos. Yo creo que hay temor, de lo contrario no hay una explicación razonable de por qué no los quiere recibir. Es lo mismo que ocurre con Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes, siguiendo el camino del presidente Kuczynski, no quieren recibir a las comisiones del Congreso.

Autoficha

- “Estudié sociología en la PUCP, el 28 de julio de 2001 asumí como ministro del Interior, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En 2002 fui designado como presidente del Consejo Nacional de Inteligencia y, un año después, volvería a ser ministro del Interior”.



- “Hay que recordar que Humala, desde el poder, impulsó las investigaciones a sus adversarios políticos que tuvieron que acudir a las comisiones. Ahora él se niega a declarar, a hacer lo que él le impuso a sus adversarios en su momento”.



- “La situación ya no es como al principio del gobierno, cuando había una nueva administración y era razonable dar facultades para que rápidamente puedan aplicar su programa. Ya estamos a más de un año. No creo que el fujimorismo le dé muchas facultades”.