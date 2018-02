Fernando Rospigliosi: "Es inviable un gobierno del presidente Kuczynski"

El futuro del presidente Pedro Pablo Kuczynski es incierto, más aún cuando cada día se suman más voces que consideran que debe ser vacado. Fernando Rospigliosi consideró que es “inviable” que el mandatario continúe en el cargo.

El presidente dijo que no se reuniría con los miembros de Lava Jato hasta que se conozcan las declaraciones de Jorge Barata. ¿Fue acertado eso?

Creo que está tratando de postergar su presentación porque tiene miedo de entrar en contradicciones con lo que pueda decir Jorge Barata. De hecho, el presidente ya ha entrado en muchas contradicciones y ha mentido respecto a la relación que ha tenido con la empresa Odebrecht.

¿Cree que se busca cambiar la versión del ex representante de Odebrecht?

Sin duda, el gobierno debe estar presionando a la empresa y a Barata para que no lo involucren más de lo que ya está, y como la empresa tiene muchos intereses en Perú, porque está tratando de vender sus activos, habrá que ver si el presidente lo consigue.

¿Considera que si no hubiese el tema de Jorge Barata, pondría otro pretexto?

Para él, es muy comprometedor presentarse ante la comisión porque ha mentido de manera evidente muchas veces. Él quiere hacer que se diluya el tema, primero postergando el encuentro señalando que era por la visita del papa Francisco, luego por las declaraciones de Barata, después será un viaje al extranjero y más adelante el Mundial. En fin, va a tratar de evitar la reunión.

En un principio dijo que era para evitar que se le ataque en la comisión.

No tiene nada que ver con eso, solo es un pretexto. Está claro que está buscando la manera de evadir las respuestas que debe dar sobre asuntos serios que lo comprometen con casos de corrupción. Ya se ha demostrado que, cuando declaró por el caso de su ex asesor Carlos Moreno (ante la Comisión de Fiscalización), no se le maltrató. Es falso usar este argumento, sucede que tiene miedo.

El mandatario ha cuestionado a la “extrema izquierda” porque, según dijo, quieren generar una revolución.

Es parte de una estrategia política porque luego lo repitieron la primera ministra Mercedes Aráoz y congresistas oficialistas. Es una estrategia desesperada para tratar de hacer creer a la opinión pública que se trata de un grupo extremista quienes quieren que el gobierno desaparezca, cuando los mayores interesados son los fujimoristas que no son gente de izquierda.

A su parecer, ¿el nuevo pedido de vacancia tendrá mayor éxito que el de diciembre?

Hay 10 kenjistas que desertaron de su bancada y son quienes salvaron al presidente anteriormente, pero también hay 10 parlamentarios de Nuevo Perú que en su momento no votaron y ahora están en contra del presidente, es decir, que si se repite la votación anterior, sí se llega a los 87 votos que se necesitan. Hoy la situación es más crítica que en diciembre, y si la votación se da en un contexto de protestas sociales, como las que hemos tenido hace poco con los productores de papa, lo más probable es que la mayoría del Congreso decida vacarlo.

¿No ve una posible salida?

Él jugó la única carta que tenía, que era el indulto a Alberto Fujimori en el pedido anterior, y con eso logró salvarse. Al parecer el presidente ahora no tiene ninguna carta, aunque no hay nada seguro, a pesar de que se ha creado un ambiente donde la mayoría cree que lo mejor sería resolver la crisis con el vicepresidente Martín Vizcarra.

¿Llega el mandatario hasta el 28 de julio?

Yo lo que he dicho desde hace tiempo es que no creo que vaya a llegar a 2021, pero no puedo poner una fecha para la vacancia.

Lo que dicen en el oficialismo es que si no prospera el pedido de vacancia, la oposición seguirá insistiendo hasta “que la chunten”.

Es muy difícil para el presidente mantenerse en el gobierno estando enfrentado con la oposición porque ha buscado enemigos en todas partes, su credibilidad está en cero. No se puede gobernar en esas condiciones faltando tres años para que acabe su gestión. Es inviable un gobierno del presidente Kuczynski, todos son conscientes de eso.

Pero ha ganado a los 10 congresistas kenjistas.

Claramente es una opción política esta alianza, pero para esos congresistas es una alternativa muy peligrosa, porque este es un gobierno desprestigiado y con baja popularidad que puede arrastrarlos en su caída.

¿Considera que la estrategia de los autodenominados ‘Avengers’ es la adecuada?

Creo que se les subió el triunfo a la cabeza. Ganaron algo muy grande gracias a su canje de votos por el indulto que permitió liberar a Alberto Fujimori, y seguro pensaron que con eso podían dar un salto decisivo, pero eso se ha ido desinflando por la falta de propuestas atractivas que pueden llevarlos a crear un grupo con posibilidades futuras.

¿Y el usar el tema de superhéroes puede llegar a jugarles una mala pasada?

Se entusiasmaron mucho y creyeron que les daría un buen resultado, pero ya estuvo bueno, porque la situación del país es complicada. La gente no está para bromas y ellos ya están llegando a su límite.

¿Quiénes se benefician con la división de Fuerza Popular?

Algunos candidatos nuevos que van a surgir para las próximas elecciones, porque, sin duda, eso debilita a ambos, sobre todo a Keiko Fujimori.

¿Kenji Fujimori no sería el más beneficiado por los votos que se pueda llevar?

No necesariamente. Finalmente quien tiene más posibilidad es Keiko Fujimori, pero de todas maneras este golpe la debilita y favorece a quienes sean sus próximos rivales.