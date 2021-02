¿Cuál será su principal propuesta electoral de llegar al Congreso?

De lo que se trata es de llegar al gobierno, no solo al Parlamento. En nuestra propuesta de seguridad ciudadana lo más importante es la lucha contra el delito callejero. Los arrebatos de celulares y carteras es lo que más preocupa a la población, eso es lo que hay que combatir y detener porque estos, además, son cada día más violentos. Para eso lo más importante es fortalecer a las comisarías y dentro de eso fortalecer la investigación criminal; hay detectives muy buenos en la Policía pero eso no funciona muy bien a nivel de las comisarías...

Fuerza Popular plantea implementar el Programa Distrito Seguro y una actualización del mapa de delito. ¿De qué manera se lograría eso?

Hay que implementar el patrullaje inteligente, es decir patrullar no a tontas y locas, sino los puntos calientes y para eso se requiere un mapa del delito actualizado. Desgraciadamente eso no existe porque la gente no denuncia los delitos. Hay que recobrar la confianza de la población en la Policía y en el sistema. Asimismo, impulsar la Policía comunitaria, más cercana a la población y en contacto con los vigilantes, los serenos, las juntas vecinales, de tal forma que estas le informen cuando hay algo sospechoso y cuando se produce un acto delictivo acudir rápidamente.

¿Cuál será su proyecto legislativo concreto para combatir la inseguridad?

Cambiar el Código Procesal Penal. El nuevo código empezó a aplicarse en 2004 y ya está vigente prácticamente en todo el país. Ahí todo el peso de la investigación está en la Fiscalía y ese es un error; la Policía debe tener la investigación preliminar, hacer el atestado como era antes. Muchas veces los delincuentes salen libres por deficiencias de la investigación fiscal.

¿Por qué los electores tendrían que votar por Fernando Rospigliosi?

Creo que habría que votar por Fuerza Popular para el gobierno y para el Congreso. ¿Por qué votar por mí? Tengo una trayectoria y creo que por lo menos un sector del electorado debe conocerla, y las propuestas que hacemos me parecen las más adecuadas para resolver esta crisis de seguridad que, junto con la sanitaria y económica, son las que más nos preocupan a los peruanos.

