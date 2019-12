Fernando Rospigliosi no le da tregua y tampoco el beneficio de la duda al gobierno de Martín Vizcarra. Mordaz en sus apreciaciones, el analista político y exministro del Interior sostiene que la popularidad de Martín Vizcarra reposa en su postura confrontacional con el ahora disuelto Congreso. Además, sentencia que el fujimorismo no tiene ninguna opción ni para las elecciones de enero de 2020 ni para 2021.

¿Qué opinión tiene del pedido de ampliación de la prisión preventiva para Keiko Fujimori?

Hay una intencionalidad política clara de la Fiscalía, que es una aliada del gobierno del presidente Vizcarra, para atacar a los enemigos del gobierno. En el caso de Keiko, se le imputa haber recibido un millón de dólares de Odebrecht en la campaña de 2011, cosa que creo que es cierta, pero en esa campaña –según funcionarios de Odebrecht– recibieron Nadine Heredia y Ollanta Humala 3 millones de dólares; Alejandro Toledo, 700 mil; y Pedro Pablo Kuczynski, 300 mil dólares. Hubo cuatro que, según esas declaraciones, recibieron, y los únicos a los que les han caído encima han sido los fujimoristas…

¿La Fiscalía ha sido dura?

Sí, claro que sí, y sin una razón clara porque en ese momento, sabemos, el aporte a los partidos no era permitido, pero tampoco era penado.

La Fiscalía argumenta que hay más elementos de obstrucción de justicia...

Puede ser, no lo sé, (…) pero siempre ha habido financiamiento de empresarios y personas con dinero sin que eso se haga público porque ni los políticos ni los empresarios querían que se supiera; de igual manera, es usual que los políticos busquen contactos en el sistema judicial. No digo que esté bien, pero es usual.

La última encuesta de Datum señala que Fuerza Popular tiene el 21% de votos válidos y está cerca del primer lugar que ocupa Acción Popular.

Sí, pero es muy relativo porque en el Perú la política es totalmente personalizada, la gente no vota por los partidos sino por las personas. (…) Además, las encuestas no van a los departamentos, básicamente es Lima, (…) va a ser muy difícil tener una idea clara de lo que va a ocurrir hasta el día mismo de las elecciones.

Dice que hay una alianza entre el Ejecutivo y el equipo especial Lava Jato, pero esta semana el fiscal Germán Juárez consiguió la prisión preventiva para César Villanueva.

El gobierno y el presidente Vizcarra protegieron y encubrieron a Villanueva porque ya la Fiscalía sabía del caso desde febrero de este año. Repentinamente a Villanueva lo sacan el 8 de marzo, yo el 16 de febrero publiqué el caso de la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa y les decía a los fiscales: ‘Pregúntenles a los de Odebrecht ustedes que están en Brasil en este momento’. No preguntaron. ¿Qué pasó? Que lo ocultaron hasta que el periodista Andersson Boscán reveló que había pagado.

Se ha aprobado, en primera instancia, el pedido de extradición de Eliane Karp. Usted fue ministro del Interior en el gobierno de Toledo. ¿Cree que ella tuvo una participación activa en el caso Ecoteva?

Absolutamente, tiene que haber tenido una participación, es imposible que no lo haya sabido porque a la que involucran como testaferra es a su mamá, Eva Fernenbug, eso está clarísimo. (…) Está claro que ella es parte de este asunto, que ha trabajado en el encubrimiento y en toda esta ficción que montaron para comprar esas propiedades.

El gobierno lleva más de dos meses sin Congreso. ¿Ve Ud. que haya un norte?

No, absolutamente nada. Es un gobierno que desde el comienzo es de mediocre para abajo, que no tiene resultados prácticamente en nada y que ha tenido una alta popularidad en determinados momentos con el mismo expediente que utilizó Alberto Fujimori en la década del 90: atacando a la clase política y al Congreso; ese ha sido su método, ¿no? Mira las encuestas desde marzo de 2018 y está clarísimo, cada vez que ataca al Congreso o a la clase política sube, pero inmediatamente empieza a caer porque su gobierno es malo.

¿Cree que se ha conseguido algo en reforma política? Hay cosas aprobadas…

Sí, y son un desastre, el sistema político ha empeorado. La no reelección es una barbaridad. ¿Cómo se va a formar un clase política si no hay reelección de congresistas, de gobernadores ni de alcaldes? Es absurdo, hemos ido hacia atrás, no hacia adelante.

En seguridad ciudadana, ¿hay estrategia? Hay la percepción ciudadana de que la delincuencia común se incrementa.

Sí, esa es la percepción y de hecho está ocurriendo. Lo que más nos molesta a los ciudadanos son los pequeños asaltos, que te quiten el celular, que se metan a tu casa, no hay ninguna estrategia. Por eso la inseguridad, según las encuestas, está empeorando.

¿Qué acciones podría tomar el Ejecutivo para atacar la inseguridad?

Lo que preocupa a la gente es el pequeño delito. Se requiere pocas cosas: investigar para detener a los responsables, que funcionen efectivamente las comisarías, que haya patrullaje en los lugares donde se requiere, pero los vehículos no funcionan, no tienen gasolina porque muchas veces se las roban; se requiere tecnología, tener una comunicación adecuada con los patrulleros...

¿Y el programa de recompensas que se inició en el gobierno de PPK tuvo efecto?

En todas partes del mundo las recompensas funcionan con un sistema muy sencillo, se paga mucho por pocos. Acá pretendieron hacer una revolución pagando poco por muchos, (…) al final resultó un sistema corrupto porque se ponían de acuerdo para cobrar la recompensa ciertos policías, eso no funciona.

Reconocerá que sí hubo éxito en las capturas de Edwin Donayre, de Félix Moreno…

Obvio. La Policía es buena cuando quiere capturar a alguien. Al contrario, se han demorado, creo que a muchos los han tenido listos para capturarlos en el momento adecuado. Además, no estamos hablando de Pablo Escobar, ni del ‘Chapo’ Guzmán. Donayre cometió un delito pero no tiene una red mafiosa que lo sustente, lo mismo Félix Moreno, no es ese tipo de delincuentes que pueden pasarse años escondidos…

¿Cómo ve la composición del próximo Congreso?

Hay pocas cosas que se pueden decir. Uno, que va a ser fragmentado, no va a haber nadie que tenga una cosa como la que tuvo Fuerza Popular de 73 congresistas; en segundo lugar, creo que el gobierno no va a tener problemas con este Congreso. Al ser fragmentado y haber varios grupos que están más o menos respaldando al gobierno, y otros que van a ser fácilmente manejables, a través de prebendas que todo gobierno tiene y puede entregar, el gobierno va a manejarse con comodidad, no va a haber una oposición fuerte como tenía el gobierno anterior.

¿Y qué postura deberían tener los partidos de oposición ante el Gobierno?

Deberían ser básicamente fiscalizadores en el poco tiempo que queda. Esa es una función muy importante. Ojalá se pudieran hacer algunas reformas institucionales, pero desgraciadamente tengo mis dudas, tanto del gobierno como de este Congreso, que me temo que vaya a tener un componente populista muy fuerte. No van a estar dispuestos a hacer las reformas que se requieren, no tengo mucha expectativa.

¿Cómo vislumbra el futuro del fujimorismo luego de la situación judicial de Keiko Fujimori, ya no para estas elecciones sino a largo plazo?

Creo que para estas elecciones, y para las de 2021, están liquidados, no tienen ninguna opción, no tienen opción de ser mayoría en este Congreso, no tienen opción de ganar la elección de 2021, eso me parece claro.

¿Quién heredaría ese capital político?

Se va a distribuir entre otros grupos, se va a fragmentar, no lo sé. Es muy difícil decirlo ahora. Quién sabe lo que pasará de aquí a cinco o diez años, pero digamos que en lo que se puede vislumbrar en el futuro inmediato y mediato, no tienen opción.

¿Harían bien en insistir en Keiko Fujimori o deberían buscar una nueva figura?

¿Cómo? (Ríe). Si es el fujimorismo, tiene que haber un Fujimori. Puede ser otro Fujimori, pero el asunto es que en este tipo de partidos, como el odriismo, el pradismo, no funciona pues; si no tienes el apellido, no vas a ningún sitio. Además, estamos en un sistema caudillista, los caudillos no permiten que surjan otros líderes que les hagan sombra. Entonces, eso también hace difícil la sucesión o el reemplazo.

¿Ha hecho bien el fujimorismo en recurrir a una persona como Martha Chávez para ubicarla como cabeza de la lista de candidatos en esta elección?

Eso parece que es por influencia de Alberto Fujimori que había sido desplazado. Eso explica que a Martha Chávez no la pusieran en la lista de 2016 y pusieran a gente nueva y ahora esa gente nueva, que llegó en 2016 como Rosa Bartra, la sacaron y han vuelto los antiguos. Ha habido un cambio en la correlación de fuerzas donde los antiguos han recuperado algo de poder por lo menos.

‘TRUJILLO DEBE SER ACUSADO’

¿Tendría que preocuparse Vizcarra porque reabran la investigación por el hospital de Moquegua?

Ya el procurador Amado Enco ha dicho que Edmer Trujillo, ministro de Transportes y uno de los hombres más cercanos al presidente, debe ser acusado porque era el gerente regional, pero mientras Vizcarra tenga poder, (este caso) va a ir muy lentamente en la Fiscalía.

Trujillo dice que Vizcarra no tenía por qué saber de este pago, ¿es verosímil?

Eso refuerza la idea de que hay algo sucio. Es absolutamente imposible que Vizcarra no sepa que se pagan S/42 millones en el último día de su gestión con más de cien recibos o pitufeando el pago para tratar de evadir la ley.

¿Edmer Trujillo debiera correr la misma suerte que Petrozzi, Zulema Tomás y Jorge Meléndez?

Este caso es gravísimo y, sin embargo, (Vizcarra) no lo saca. Claro que debería correr esa suerte. Estamos hablando de un hombre que ha sido tres veces ministro gracias a Vizcarra; eso explica su permanencia en el cargo, no su capacidad, que nadie se la ha reconocido nunca, nadie cree que este señor es un genio.

TENGA EN CUENTA

- Fernando Rospigliosi es sociólogo y fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo en dos periodos diferentes. Asimismo, presidió el Consejo Nacional de Inteligencia.

- Tiene una postura crítica sobre la actuación del equipo especial Lava Jato que dirige Rafael Vela.

- Empero, destaca el trabajo del fiscal Germán Juárez Atoche. “No se maneja con el criterio de José Domingo Pérez, es más independiente del poder político que el resto, está limitado porque la Fiscalía está controlada por el gobierno”, manifiesta.