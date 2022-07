Junín: Cuna de Perú Libre sin candidato al Gobierno Regional

¿El fin de Perú Libre? Fernando Orihuela Rojas presentó su renuncia irrevocable —ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo— a su candidatura como gobernador regional por el partido de Vladimir Cerrón.

El documento fue hecho público hoy miércoles, en el marco de la sesión de concejo regional donde debatieron el retorno de Orihuela al Gobierno Regional de Junín (GRJ), cargo que asumió en agosto del 2019 tras la suspensión de Cerrón.

Con seis votos a favor, el consejo —en su gran mayoría de Perú Libre— decidió que sea el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien emita un pronunciamiento para decidir el retorno de Orihuela. En tanto, otros cinco concejeros votaron para que Fernando Orihuela asuma sus funciones el próximo 3 de octubre, al vencer el plazo solicitado.

“Nosotros tenemos que dejar en claro que no es un juego de intereses al decir un día quiero y al otro no. Este consejo regional está pasando por una crisis y el partido (Perú Libre) debe ponerse de acuerdo porque vemos que hay una división; y eso no es culpa de nosotros, por eso estamos elevando al JNE”, indicó el consejero Miguel Álvarez.





LÍOS INTERNOS

“Es un derecho que nos asiste a todos los ciudadanos ya que estamos bajo un régimen laboral. Cuando hay servidores públicos y cuando están en su condición de nombramiento solicitan licencia porque asumen cargos de confianza en otra institución, inmediatamente la institución (le otorga) porque es su derecho y eso pasó cuando solicité la licencia, cualquiera sea el motivo. No necesariamente podría haber solicitado la licencia por motivos de elección o de otra índole”, señaló Fernando Orihuela durante su intervención ante el pleno del concejo.

Inicialmente, se supo que la candidatura de Orihuela ya no iría más en las contiendas electorales de Junín debido al incumplimiento de la paridad horizontal, cuota joven y representante indígena que fue observada por el JEE y apelada.

Después de tantas evaluaciones, Orihuela presentó vía mesa de partes una solicitud dirigida al consejo regional pidiendo se le pueda reincorporar en sus funciones.

Las reacciones de sus partidarios no se hicieron esperar y horas después el secretario regional Bladimir López ingresó otro documento con membrete de Perú Libre dirigido al consejero delegado señalando que no debían dar cumplimiento a lo solicitado por el entonces candidato.

Las fricciones dentro del lápiz en Junín son más que evidentes, y eso se mostró durante la votación en esta sesión de consejo donde la secretaria de gobernación impidió el ingreso de algunos medios.

