¿Fernando Olivera volverá a postular a la Presidencia en 2021?

El exembajador Fernando Olivera dijo estar preparado para gobernar y agregó que si se lo pidieran, estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de postular por tercera vez a la Presidencia de la República en las elecciones del 2021.

"Creo que hay mucho por hacer. Hay que organizarse. Yo ya el 2016 he postulado a la presidencia de la República porque estoy preparado para gobernar. Si me lo piden (postular), asumiré la responsabilidad que me corresponde", dijo en Radio Nacional.

Subrayó que es necesaria una renovación total de la política peruana con mayor participación de la juventud. "Es un sentido del deber, no se trata de ser candidato o de llegar a Palacio. Ya vemos hoy más que nunca que a Palacio llega cualquiera; se trata de gobernar con la verdad, con justicia", remarcó.

De hacerlo, sería la tercera vez que Fernando Olivera postula a la presidencia. La primera vez fue en 2001 con su partido, el Frente Independiente Moralizador (FIM)M en esa ocasión quedó en cuarto lugar. Menos suerte tuvo en los comicios del 2016 donde no llegó al 2% de votos.

"García estaba acorralado"

Olivera también se refirió al suicidio del expresidente Alan García e indicó que el líder aprista "sabía que estaba acorralado y que no tenía escapatoria", a raíz de las últimas revelaciones sobre el caso Odebrecht que involucran a su exsecretario de la presidencia Luis Nava y al exdirector de Petroperú Miguel Atala.

"Es un cobarde suicidio. No me alegra para nada la muerte de Alan García. Ratifico lo que dije: que el día que detengan a García sería fiesta nacional. Lo que queríamos en justicia es que un debido proceso los grandes delincuentes reciban la sanción que merecen", señaló.

"La verdad no se entierra, no se incinera porque al final todo termina siendo una maniobra para ocultar esa verdad, por eso hay que continuar en el trabajo para que no triunfe la impunidad", agregó.

Refirió que el exmandatario fue incapaz de pedir perdón por la crisis económica de su primer gobierno y también señaló que no le preocupa el futuro del Partido Aprista tras la muerte del dos veces presidente de la República.

"El hombre del megaego, que hasta en su carta póstuma, por ese megaego, fue incapaz de pedir perdón, de arrepentirse por todo el daño que le hizo a millones de peruanos, a generaciones de jóvenes que condenó a la frustración, a la desesperanza, que les robó el futuro, que presenta el suicidio como una acto de honor, de dignidad y de materia de orgullo para sus seguidores", indicó.

"Con sinceridad y transparencia, no me preocupa lo que sea el destino del Apra ni de estas organizaciones políticas que han devenido en organizaciones criminales. Me preocupa el Perú, lo que hay que refundar es el Perú", manifestó.