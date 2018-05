El congresista Mauricio Mulder y el ex ministro de Justicia, Fernando Olivera , sostuvieron una acalorada discusión este martes durante una sesión de la Comisión Lava Jato .

Olivera fue citado para declarar sobre su presunta participación en la licitación de la carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo .

Durante su intervención, se produjo un accidentado intercambio de palabras con el parlamentario aprista, quien lo interrumpió para pedirle que precise si notó algún "indicio" de corrupción durante la gestión del ex mandatario.

"Le rogaría que no interrumpa, sino que sea con las formalidades del caso, porque sino esto sería un diálogo", dijo Olivera. Cuando Mulder respondió que, en efecto, debería ser un diálogo y no un monólogo, el ex funcionario espetó: "Eso es lo que usted pretende para compararse con su jefe" .

"No necesito compararme, pero diálogo es diálogo, monólogo es solamente escucharlo a usted, para eso mejor apago la televisión", dijo el legislador aprista e inmediatamente Olivera acotó: "No voy a discutir el tema ya discutí con su jefe".