[ACTUALIZACIÓN 15/03/16 5:40 PM]El candidato presidencial Fernando Olivera , del Frente Esperanza, fue el invitado de este martes en nuestro programa de entrevistas en vivo Diálogos21.

Fernando Olivera expuso sus propuestas de gobierno y respondió las preguntas de nuestro equipo periodístico.

Estas son las mejores frases de su participación:

1. "Perú se merece un Gobierno honrado, eficaz, que rescate valores hoy perdidos".

2. "La experiencia de las últimas elecciones fue dramática al tener que elegir el mal menor".

3. "Hice campaña en las últimas elecciones por el voto viciado, por rechazar ambas candidaturas, la de Ollanta Humala y Keiko Fujimori".

4. "Humala era una amenaza para el país (…) y ya vemos los resultados".

5. Sobre Frente Esperanza, contó que es una alternativa para que "los peruanos puedan elegir positivamente".

6. "Para Frente Esperanza acabar con la corrupción es un punto fundamental".

7. "Rescatamos la democracia con el video que saqué el 14 de septiembre del año 2000", refirió Olivera respecto a los conocidos 'vladivideos'.

8. "Hay que recordar que García (en el 2000) no solo fue el candidato del Apra, sino también el de Fujimori y Montesinos".

9. "Con la corrupción no se dialoga, se le encarcela, se le castiga. No conversaría con Alan García".

10. "Nunca pedí un Ministerio, ni exigí, ni nada".

11. "El balance del gobierno de Toledo es positivo. Eligió a buenos ministros. Y que una primera dama llamara a los ministros es inédito".

12. "Qué ha hecho Keiko en su vida, qué preparación tiene para gobernar un país como Perú".

13. "Me conocen muy bien y saben que defiendo el interés nacional y que tengo ideas claras para llevar las palabras a los hechos. A mí no se me maneja, no se me compra".

14. "He sido víctima de numerosas difamaciones".

15. "Fui amenazado por un emisario de García y en España las amenazas continuaron".

16. "El FIM es un sentimiento, son valores, es mística".

17. "Vamos a trabajar para construir una mayoría parlamentaria".

18. "Quisiera que se masifique el consumo de gas".

