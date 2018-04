Fernando Migliaccio confirmó pagos a publicista Valdemir Garreta

La declaración que brindó hoy Fernando Miglaccio, tesorero del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht, ante el fiscal Germán Juárez, en Sao Paulo, Brasil, confirma que la constructora brasileña realizó pagos a favor del publicista Valdemir Garreta que fueron destinados al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia.



Una fuente de Perú21 en la Fiscalía indicó que los pagos a Garreta realizados en Brasil tuvieron como "destino a Humala". La misma fuente precisó que Miglaccio "no sabía a quién iba ser destinado el dinero que le entregó a Garreta debido a que solo acataba las ordenes de Luiz Mameri, ex superintendente de Odebrecht para América Latina".



“Él no tenía que saber a quiénes iba dirigido (el dinero) porque no era su función pero afirma que las siglas OH, sí Marcelo Odebrecht, dijo que es Humala es porque era así”, sostuvo la fuente.

Durante la diligencia fiscal, Miglaccio también explicó "cómo funcionaba clandestinamente el departamento de Operaciones Estructuradas". Afirmó que todos los pagos eran ilícitos.

El fiscal Germán Juárez investiga a la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos. Los acusan de recibir US$3 millones de Odebrecht para financiar la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano.