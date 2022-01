La ala dura del partido Perú Libre salió a criticar a Fernando del Rincón, de CNN, quien entrevistó al presidente Pedro Castillo. El vocero del grupo político, Waldermar Cerrón calificó de “presunto sicario político” al periodista mexicano y aseguró que habría “emboscado” al mandatario.

Tras los comentarios de Cerrón, Del Rincón aprovechó para responderle en la última edición de su programa ‘Conclusiones’ del último miércoles. El periodista leyó el tuit del congresista y decidió hacer su descargo.

“Déjeme me río de usted en su cara. Hay que, de verdad, tener la cara muy dura para no darse cuenta que no hacía falta ninguna emboscada”, indicó del Rincón. Además, se mostró sorprendido por los comentarios del parlamentario. “Me extraña o su ignorancia o no sé qué pensaba hacer”.

El reconocido periodista indicó que el presidente Castillo “no necesitaba ninguna emboscada el presidente, eso se llama suicidio político, solo había que hacer las preguntas correctas”.

#Tendencia: Waldemar Cerrón



Por el absurdo de sus declaraciones a Fernando del Rincón de CNN. pic.twitter.com/2GDo7erLqr — ¿Por qué es Tendencia? 🇵🇪 (@trends_peru) January 27, 2022

