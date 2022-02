El periodista Fernando del Rincón se refirió a la designación de ministros controvertidos en su tercer Gabinete Ministerial, presidido esta vez por Héctor Valer, y le pidió al mandatario Pedro Castillo “dejar de aprender”.

En su programa “Conclusiones” de la cadena CNN, señaló que se cometen de forma recurrente los mismos errores en la designación de ministros y es “muy difícil entender” que en seis meses se haya nombrado tres gabinetes.

“Es muy difícil entender que en seis meses se haya nombrado tres gabinetes. De los tres gabinetes, en todos ellos al menos una de las figuras es completamente controversial y mal vista”, expresó.

“Si este es el aprendizaje del que me hablaba el presidente Castillo -que estaba aprendiendo a ser presidente- ya por favor deje de aprender porque no aprende. Usted es maestro de escuela y sabe que a la tercera sale reprobado. No pasó el examen ordinario, tuvo que ir a un examen extraordinario y pasó a otro examen que salió reprobado”, añadió.

En ese sentido, Fernando del Rincón le señaló a Castillo Terrones que el Perú “no es su escuela para aprender a ser presidente”, mucho menos para que se esté nombrando a personas de “dudosa reputación”.

Finalmente, el periodista de la cadena internacional también adelantó que en su opinión personal, Héctor Valer durará “días en el cargo” o quizás algunas horas.

“Eso habla de quién es el presidente Castillo, de quiénes se rodea y de la falta de capacidad para ejercer. Tres gabinetes y en los tres figuras oscuras, mal vistas, cuestionadas, con líos o presuntos líos con la justicia. Cómo se explica eso”, sentenció.

