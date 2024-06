¿Precandidato o solo militante? Usted es uno de los más activos promotores de la alianza entre el PPC y Avanza País.

Precandidato no. Militante sí. Y una militancia sin condiciones. Realmente me parece ofensivo y una falta de respeto ir con veintitantos o treintaitantos candidatos frente al electorado peruano. Eso denota soberbia, vanidad, afán de protagonismo. Un pésimo mensaje a la ciudadanía ir disperso. Mi sentimiento es genuino: no deberían ir más de cinco candidatos. Y si son tres, mejor todavía.

¿Es frivolidad, irresponsabilidad…?

Es soberbia, frivolidad, irresponsabilidad, afán de protagonismo, complejo de superioridad… Todo menos algo bueno. Eso no es objetividad, no es humildad, no es sencillez. Está mal ir dispersos. No solo porque es aberrante, sino que nos acaba de pasar en el año 2021. Con menos candidatos, ganó una alternativa corrupta e inoperante como la de Pedro Castillo. Y perdieron los puestos 2, 3 y 4 que eran afines. Repetir la historia me parece irresponsable, vanidoso.

Dicen que la alianza entre el PPC y Avanza País funciona porque nadie sabe quién va a ser candidato.

Bueno, esa es la condición. Carlos Neuhaus me dio esa seguridad. La alianza no está condicionada a que él sea el candidato. No hay condición previa. Yo pienso igual. Y lo que es interesante es que Aldo Borrero y sus dirigentes de Avanza País se expresan en los mismos términos. Así que mi gratitud para Avanza País también. Ojalá la alianza sea con cinco u ocho partidos afines. Yo creo que los hay. Yo he conversado como ciudadano libre con Rafael Belaunde, de Libertad Popular, quien me parece una estupenda persona. Entiendo que hay una disposición a colaborar en ese sentido. Pero aún más involucrado a colaborar en un proceso similar lo veo a Carlos Añaños, quien se acaba de inscribir en otro partido. Él también dice que está dispuesto a colaborar en la conformación de una alianza sin condiciones. Entonces, se sienten pasos.

Es la única forma de romper la polarización.

Haré todo lo que esté a mi alcance sin perder el buen humor. El Perú es una maravilla, pero estamos amenazados de muerte. No es broma lo que puede ocurrir en nuestro país. No estamos lejos de los escenarios de Venezuela o Nicaragua. No es utópico, allí está la amenaza. Pedro Castillo quiso llevarnos a ese extremo y no pudo por torpe. Pero Antauro Humala es otro de esos. Ahí está la amenaza concreta.

Usted dice que la crisis les conviene a muchos.

Es un error diagnosticar que el respaldo a Antauro Humala es de peruanos decepcionados del Estado. No es eso lo que los motiva. Ellos están involucrados en las actividades, ya sea de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal o corrupción. El corrupto gana con el caos. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y hay millones de pescadores que están lucrando de este río revuelto llamado Perú. El enemigo no es menor.

Históricamente las alianzas van mal.

Siempre van mal. Si nos basamos en la historia, no hagamos ninguna. Pero en cuestiones de moral y responsabilidad, la historia no debe considerarse. Acabamos de vivir una experiencia dramática con las elecciones de 2021, que fueron muy adversas para los peruanos de buena fe. Con Castillo ganaron millones que se dedican a la tala ilegal, al narcotráfico, a la minería ilegal y a la corrupción. Muchos gobernadores regionales, mi sucesor por ejemplo, ganaron con Castillo. No son pocos. Muchos se frotan las manos cuando llega un inepto o un mentiroso a la Presidencia. Dina Boluarte está haciendo ganar a mucha gente. Como todo es un desmadre, el río se revuelve y ganan los pescadores corruptos. Ella es una persona corrupta. Para mí, el mentiroso es corrupto. Es capaz de mentir respecto a unos relojes que no compró con el fruto de su esfuerzo de toda la vida. Y, aparte de mentirosa, es torpe. Estoy seguro de que el 95% de repudio que tiene es por la mentira.

“EL ESTADO EMPOBRECE”

¿Es estratégico polarizar solo con Antauro Humala? Otros sugieren dispersar el voto radical.

Ahí me confieso inexperto. No conozco de estrategias ni tácticas. Prefiero la franqueza. No importa si funciona o no, hay que ser veraz. La verdad nos hará libres. Pedro Castillo es un buen presidente para los mineros ilegales, la tala informal y los narcotraficantes. Pero Antauro es mejor que Castillo. Antauro se tiraría toda la minería formal para dársela a los ilegales. Es un buen candidato para la corrupción.

¿El servicio de agua pública no funciona?

El servicio de agua pública no funciona por la corrupción. Y técnicamente debería ser muy sencillo, porque el recurso existe. Se puede tomar agua del río, tratarla, potabilizarla y distribuirla. Es una función municipal. ¿Por qué no se hace? Porque la mayoría de alcaldes del Perú están involucrados en el negocio de venta de agua en camiones cisterna. Es carísimo. Y es muy lucrativo para los alcaldes corruptos. Y, encima de cara, es agua contaminada que transmite el dengue. Entonces, en Ica hay dengue porque no hay agua corriente en las tuberías. Y menos desagües. Hay que quitarles las competencias de agua potable a los alcaldes. Y autonomizar y profesionalizar el servicio. Que el agua, la salud, la educación y la seguridad no dependan de la política, sino de peruanos técnicos y profesionalizados, que se miden por resultados.

¿Qué piensa de la ministra de Vivienda?

Maluca. Como muchos ministros de Vivienda, dice que van a resolver el problema del agua a través del sistema municipal. Está hablando babas. No va a funcionar. Como no va a funcionar el tema de la salud si no se les quita a los gobernadores corruptos la designación de directores de hospitales. Hay que rediseñar el Estado. La clave es blindar el sistema de agua potable de la política. El gobernador y el alcalde se ponen de acuerdo y designan a un ahijado o pareja. El peruano que no tiene agua es pobre por definición. Y, encima, se enferma. El Estado empobrece. Y no creo que haya un país en el mundo con el potencial de crecimiento del Perú.

¿Privatizar Sedapal?

Es irrelevante la pregunta. Sedapal fracasó porque está mal concebida y es politizada. Hay que despolitizarla y después se verá. Si funciona como empresa estatal, bienvenido. PPK pretendió resolver el problema del agua a través de la mafia municipal, como la ministra Pérez de Cuéllar. No va a funcionar. Es escandaloso que haya US$50 mil millones en proyectos mineros con el cobre en su mejor precio. Hay un déficit de 2 millones de viviendas. Y un déficit de US$160 mil millones en infraestructura.

Los Juegos Panamericanos se hicieron de gobierno a gobierno. ¿Nuestro Estado no puede?

Neuhaus lo hizo sin robar. Y no es un cumplido al jefe político, y al posible y deseado candidato. Fueron un extraordinario ejemplo. Eso pasa cuando el Estado se despolitiza y autonomiza. Gobierno a gobierno es ‘yo, Estado peruano, confieso ser un incapaz. Y como soy un incapaz, que vengan los ingleses’. Y obra por impuesto también. Es un reconocimiento: ‘Yo, Estado, soy un incapaz, hazlo tú empresa privada’. El Estado se reconoce incapaz y corrupto. Y por eso, cuando la obra es importante, se recurre a gobiernos extranjeros. Y les paga un montón de plata. Y aplaudimos porque funciona. Es fuerte. Terrible. Qué pena, pero así estamos.









“Keiko me tildó de traidor. No me arrepiento de haberme negado a entregar un brevete falso”.





Cuando fue gobernador, tuvo un roce con Keiko Fujimori.

Sigo agradecido con Keiko Fujimori por haber pensado en mí. Terminé como traidor del fujimorismo. Pero no me arrepiento de haberme negado a entregar un brevete falso a un congresista de Fuerza Popular, César Segura, para que no quede en el aire. Otros congresistas venían con listas de militantes para que les den trabajo en los hospitales. Les dije ‘están locos’. Pasaron los años y ella públicamente dijo que yo había traicionado al partido. Si Keiko públicamente considera que no acceder a un brevete falso para un congresista es traicionar al partido, bueno, seré un traidor pues.

El patriarca firmó por Fuerza Popular.

Yo tengo una profunda admiración por don Alberto Fujimori, a pesar de la corrupción, de su vínculo con Montesinos y de su indefendible y vergonzosa renuncia por fax. Él tiene a su favor la pacificación del país, la estabilización económica y la reforma del Estado. En el balance, soy un admirador de Fujimori. Está muy mayor, tiene un cáncer horrible. Qué pena. Una alianza de partidos afines es la fórmula ganadora. Hasta sin bajar la valla, porque uno tiene que apostar a ganar con más de 20 puntos en primera vuelta. Entonces la valla debería ser irrelevante.