El exgobernador regional de Ica y actual precandidato de Todos por el Perú comentó su desaprobación y preocupación por la reciente vacancia del presidente Martín Vizcarra.

“La incertidumbre siempre ha sido un enemigo del Perú. El no saber qué puede pasar. Eso no sólo traba inversiones para empleos, sino que distrae al estado de sus funciones fundamentales como es el tema de la pandemia y de la recuperación económica”.

Consultado por un posible cambio en la fecha de las elecciones generales del 2021 el candidato asegura que es una posibilidad.

“Eso es parte de la terrible incertidumbre en la que estamos sumidos. Un nuevo presidente y sobre todo Merino, después de haberlo conocido en estos meses pasados es capaz de cualquier cosa. A mí me da la impresión de que el control cívico lo va a tener la ciudadanía aliada con la prensa. Yo no confío en las instituciones del Estado. Todo está paralizado hasta sabe dios cuándo. El control lo va a ejercer la prensa con la ciudadanía porque congreso no tenemos y ejecutivo patas arriba.”

