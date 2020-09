Fue gobernador regional de Ica, pero sabe que los problemas del país se repiten en la mayoría de las regiones y en el mismo gobierno central. Consciente de ello, Fernando Cillóniz da una mirada a la labor del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia y comenta cuáles pueden ser los efectos de sus disputas con el Parlamento a puertas de un periodo electoral para el cual, dice, “soy materia dispuesta”.

El Perú es el país con peor caída del PBI en lo que va de la pandemia y, en agosto, encabezó la lista de países con más muertes por millón de habitantes por COVID-19. Hay muchas críticas al Gobierno. ¿En qué falló el Ejecutivo, desde su punto de vista?

Hemos hecho las cosas mal y hay que reconocer que la pandemia ha sido un fenómeno desconocido para muchos líderes del mundo. Sin embargo, los que han respetado los valores de la libertad, los que han convocado al empresariado y a la sociedad civil para que se sumen a los esfuerzos gubernamentales, los que han convocado a la academia y la sociedad científica han tenido mucho mejor resultado que nosotros. Hay mucha responsabilidad del Gobierno, del Estado. El Gobierno quiso lidiar solo contra la pandemia y los resultados están a la vista: el Perú es uno de los países más afectados en salud pública y está entre los más afectados en depresión económica.

En el contexto de la reactivación de los sectores, hay críticas por la falta de iniciativas para incentivar la generación de empleo privado. ¿Qué podría hacer el Ejecutivo en este campo?

Tenemos que abrir las inversiones al sector privado para generar trabajo y recuperar, en parte, al menos, la brutal pérdida de empleos de los 6 o 7 millones de compatriotas. El incentivo tiene que ser la facilitación de los procesos de inversión y eso no está ocurriendo. (…) Los precios del cobre y el oro han subido, el de la plata también. ¿Por qué no aprovechar esta coyuntura para facilitar la inversión en minería? Eso tampoco está ocurriendo. La responsabilidad recae directamente en el Gobierno porque no está facilitando las cosas.

Hay una falta de promoción y destrabe de grandes proyectos de inversión. ¿Es la burocracia la principal falla del Estado?

Es la frondosa burocracia y la burocracia redundante. Hay muchas instituciones que se estorban unas a otras. Todas emiten la misma opinión sobre algunos proyectos. Sin embargo, es suficiente que una opine en contra para que todo el proceso de permisos se venga abajo (…). Esto realmente denota, en el mejor de los casos, una falta de liderazgo y, lo más probable, una nula voluntad por resolver el problema.

Hay cuatro regiones con cuarentena total y 12 con cuarentenas focalizadas. La evolución de los contagios muestra que la labor de los gobiernos regionales es ineficiente. ¿Cómo replantear la regionalización?

Y esto no solo es en el ámbito de la pandemia. En el ámbito de la promoción minera, en el caso de Tía María, eso fue antes de la pandemia y la regionalización claramente mostró su falencia (…). Falló la descentralización: no hay subordinación, no hay liderazgo, no hay autoridad (…). Los municipios son tan autónomos como las regiones y cada uno hace lo que le da la gana. Es un mal diseño estructural. No hay autoridad de un ministro ante un gobernador regional.

El Congreso no para de presentar proyectos populistas que afectarían la economía. ¿Cómo evitar que esto comprometa la recuperación en 2021?

El Congreso es independiente. Como lo fue el anterior, están desincronizados con la población (...). Sí hacen daño estos proyectos de ley, pero está el Tribunal Constitucional y siempre el Gobierno los puede observar; hay mecanismos para evitar que esto se vaya al hoyo. No puedo defender lo que todos los peruanos vemos en el Congreso: esta pérdida de tiempo y esta decisión brutal de querer interpelar a la ministra Alva de Economía. Es absurdo. Estamos en guerra y el Congreso está distrayéndose en interpelar a una persona correcta, que puede tener errores, pero que no digan que se justifica una acción de esa naturaleza.

El Legislativo también busca censurar ministros. ¿Qué tanto de esta actitud puede interpretarse como sabotaje al Gobierno y qué tanto como falta de manejo político del Ejecutivo?

Es una respuesta vengativa del Congreso por confrontaciones absurdas que salieron desde el propio presidente de la República. Es como un juego de niños: si tú me pegaste, ahora voy y te pego yo (…). Cuando el Gobierno comete errores, el Congreso se frota las manos porque ya tiene argumentos para interpelar y hacer escándalo. Hay una sed de venganza de parte del Congreso por el maltrato que este recibió innecesariamente del Poder Ejecutivo. Los que pagamos esto somos los ciudadanos; los políticos están en su mundo.

El Parlamento es una muestra de los candidatos congresales y presidenciales que podríamos tener para 2021. ¿Cuál es el mayor riesgo para el país que observa usted?

El abanico va de un extremo a otro: desde radicales que quieren matar a personas homosexuales y a ladrones, y corruptos, hasta populistas extremos. Tenemos todos los colores del espectro político y no veo clara la unión de partidos. Eso me parece lamentable. No descartemos que vayan 25 candidatos, lo cual me parece una falta de respeto a la población (…). Ojalá que predomine la sensatez de los ciudadanos, pero es peligroso, porque el hartazgo que deja la pandemia y los errores del Ejecutivo y el Congreso pueden propiciar votos a favor de radicales.

Ya comienza la carrera electoral. ¿Será candidato?

Soy materia dispuesta y hay una serie de partidos que llaman y conversamos, pero, hasta este minuto, no se ha concretado nada. Ciertamente, no estamos 30 de setiembre, que es la fecha límite, pero soy materia dispuesta y seguramente en algún partido de los varios con los que hemos conversado van a acogerme. Después veremos si se concreta en una candidatura, una alianza o en un apoyo. Hoy por hoy no soy militante de ningún partido, pero seguramente lo seré en los próximos pocos días.

-“Los procedimientos (administrativos en el Estado) están hechos para que nada camine y el no querer corregir eso denota un desinterés irresponsable”.

-“La minería nunca debió cerrar, la pesca no debió cerrar, la construcción nunca debió cerrar en la cuarentena”.

-“El incentivo (para generar empleo) no debe ser tributario, pero sí administrativo”.