El exogbernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, confirmó su intención de ser candidato a la Presidencia de la República y adelantó que, en los próximos días, dará a conocer con qué partido político buscará llegar a Palacio de Gobierno en las próximas elecciones.

“Sí (estoy interesado en llegar a la Presidencia). No quiero que haya ambigüedades. Así como estuve interesado, en su momento, en participar en las elecciones para el Gobierno Regional de Ica sin habérmelo propuesto. Las circunstancias se presentan de tal forma que a uno lo invitan”, dijo en una entrevista a Radio Nacional.

Fernando Cillóniz detalló que recientemente se ha reunido con los dirigentes de los partidos Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, y del Partido Morado, Gonzalo Aguirre y Drago Kisic.

Asimismo, aseguró que la búsqueda de un equipo que respalde su candidatura y con el que trabajaría en caso de llegar a ser gobierno, no será complicada porque ya ha conocido buenos funcionarios cuando fue gobernador regional.

“En el Perú hay mucha más gente calificada, íntegra y talentosa que uno se imagina y están en el aparato estatal sin que uno los conozca”, aseguró.

El exgobernador agregó que ya no tiene relación alguna con Fuerza Popular o su lideresa, Keiko Fujimori, quien dejó de hablar con él luego de que no pudiera llegar a la Presidencia en el 2016.

"A mí me cortaron la comunicación. No es que renuncié (a Fuerza Popular) porque nunca fui parte. Ya no tengo (relación con Keiko Fujimori). Ella, cuando perdió la elección, dejó de contestar", manifestó.

Sin embargo, Fernando Cillóniz señaló que siempre iba a estarle agradecido al exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso y cumpliendo una sentencia de 25 años por delitos como los cometidos en las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“No defiendo para nada la corrupción en su gobierno y menos la forma como renunció vía fax, pero al César lo que es del César. Lo que hizo el presidente Fujimori en el Perú en algunos aspectos fue notable. Jamás voy a dejar de agradecerle”, comentó.