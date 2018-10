Enrique Fernández Chacón sobre Ricardo Belmont: "Fue una canallada usar el drama venezolano"

El candidato a la alcaldía de Lima por Frente Amplio (FA), Enrique Fernández Chacón , criticó a Ricardo Belmont (Perú Libertario), por la forma en que llevó adelante su campaña, en relación a las criticas que realizó contra los ciudadanos venezolanos que migraron al Perú.

"Para mí fue una canallada usar un drama humano como el de los venezolanos para levantar un poco de votos. Eso es un actitud muy canalla", señaló en entrevista a ATV.

Fernández Chacón narró que para el encuentro con Belmont, durante el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tenía preparado una "hacha más grande", pero "fue suficiente porque lo vi muy golpeado moralmente".

"La otra que la tenía guardadita era que a mí, mis hijos me mantienen, no me quitan los canales. Ya iba con pie en alto si la situación crecía", comentó en alusión a Ricardo Belmont.

El postulante de Frente Amplio dijo tener confianza en sus posibilidades para salir airoso en la contienda electoral. "Es posible que se dé, estamos en el Perú", sostuvo.

"¿Por qué no puedo ganar yo si soy un candidato honesto? Soy un tipo consecuente, no les miento cuando digo que gano 400 soles. Algunos no me creen, así que ahora tengo que andar con mi boleta", agregó.



En materia de transporte, Enrique Fernández Chacón propone eliminar el pago de peaje en todas las zonas urbanas y ordenar el tránsito para que los camiones de carga pesada transiten en horas de la madrugada.

Además, pretende reordenar el servicio de taxis, así como la creación del taxi comunitario para las líneas troncales "donde la gente pueda asistir a este servicio en pago puntual, corto y rápido".

En materia de limpieza, propone revisar los contratos de concesión para el recojo de la basura y formalizar a los recicladores de basura.