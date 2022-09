Los dirigentes de la Fenatep acudieron ayer al Congreso, por invitación de la bancada Bloque Magisterial, y amenazaron con iniciar una huelga magisterial contra este poder del Estado en caso de aprobarse, en segunda votación, el proyecto de ley que deroga el Decreto Supremo 009-2022-Minedu, el cual modifica el estatuto de la Derrama Magisterial.

El referido decreto le permite a este gremio minoritario de maestros tener la opción de controlar la Derrama, un fondo privado que maneja más de 2,500 millones de soles.

Hoy se desarrolla el Pleno del Congreso desde las 9:00 a.m. y se tiene como punto de agenda debatir la aprobación del mencionado proyecto, que es iniciativa de Fuerza Popular.

En ese contexto, la Fenatep convocó ayer a un paro de 24 horas, en el que los principales perjudicados fueron, una vez más, los estudiantes y adelantaron que habría nuevas movilizaciones si sus demandas no son escuchadas.

“Los dirigentes nacionales estamos en Lima, los dirigentes regionales y provinciales están realizando medidas de lucha en todo el país. Y si no somos escuchados, sencillamente vamos a realizar más medidas de lucha y creo que, si la problemática educativa no es resuelta, no es lejano que nosotros también podamos realizar una medida de lucha como la que hicimos en 2017, es decir, una huelga nacional indefinida”, advirtió a modo de chantaje, desde el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, el subsecretario del Fenatep, Segundo Vásquez.

Lo acompañaron 11 dirigentes más, entre ellos Moisés Chipana —secretario general de la Fenatep— y Daniel Robles Castro, ambos cuestionados por sus estrechos vínculos con el Movadef (Sendero Luminoso).

En diálogo con Perú21, Váquez evitó los cuestionamientos a sus allegados señalando que serán ellos quienes deben responder y adelantó que, en caso de que se apruebe hoy la derogación, “tendremos que llamar a una asamblea extraordinaria y ver con los maestros qué es lo que corresponde”.

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, advirtió que el paro de ayer tuvo el respaldo del gobierno de Pedro Castillo, “con un apoyo logístico promovido por prefectos y subprefectos de la administración en el país”.

COMPROMETEN A SERNA

Segundo Vásquez declaró a este diario que su gremio, la Fenatep, ha comprometido al ministro de Educación, Rosendo Serna, a sostener una reunión para abordar la reforma del Currículo Nacional de la Educación Básica.

“Nosotros hemos elaborado un proyecto educativo nacional. Lo que hemos conseguido es que el ministro (Rosendo Serna) se comprometa para poder discutir con los técnicos nuestros y con los técnicos del Minedu el proyecto educativo nacional”, apuntó.

TENGA EN CUENTA

La huelga magisterial de 2017 desarrollada durante tres meses en detrimento de los estudiantes fue convocada por el Conare, ahora Fenatep, sindicato de maestros fundado por Pedro Castillo y con estrechos vínculos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

El Congreso aprobó el pasado jueves 1 de setiembre en primera votación el proyecto que deroga el Decreto Supremo 009-2022-Minedu, con 65 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones.

VIDEO RECOMENDADO

En el primer año de Pedro Castillo la economía fue el sector más afectado por las políticas y mensajes erráticos del Gobierno. Para los analistas, los desaciertos del Gobierno van a terminar afectando la vida de todos los ciudadanos.