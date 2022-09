Los dirigentes del Fenatep amenazaron con iniciar una huelga magisterial contra el Congreso de la República en caso de aprobarse, en segunda votación, el proyecto de ley de Fuerza Popular que deja sin efecto el decreto supremo del Minedu para modificar el estatuto de la Derrama Magisterial.

Así lo anunció hoy en la tarde uno de sus dirigentes en conferencia de prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos, en el Parlamento, tras sostener una reunión con el congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello.

“Los dirigentes nacionales estamos en Lima y los dirigentes regionales y provinciales realizando medidas de lucha en todo el país. Si no somos escuchados, si una camarilla dirigida por el señor Lucio Castro (dirigente del Sutep) va a ser la que tiene razón, sencillamente vamos a realizar más medidas de lucha y creo que, si la problemática educativa no es resuelta, no es lejano de que nosotros también podamos realizar una medida de lucha como la que hicimos en 2017, es decir, una huelga nacional indefinida”, señaló el dirigente del Fenatep.

En ese sentido, exigió al Congreso de la República a reconsiderar su posición para la segunda votación del mencionado proyecto de ley presentado por la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano.

“Queremos que en esa segunda votación no salga aprobado. No queremos la dictadura de Patria Roja y el Sutep. Queremos que ese dinero que es nuestro sea administrado por profesores elegidos por los mismo asociados y no que sea nominados a dedo”, apuntó.

El pasado jueves 1 de setiembre, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación, con 65 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones, el dictmane que deroga el Decreto Supremo 009-2022-Minedu.

“De manera ilegal, se cambió el estatuto de la DM. Interpretar lo contrario implicaría afirmar que el Estado puede intervenir en cualquier entidad de derecho privado y modificar sus reglas de funcionamiento, previstas en el artículo 76 del Código Civil”, recordó la entonces presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz (Renovación Popular) durante la sustentación.

