A horas del fin de 2023, el escenario de 2024 ya empieza a reconfigurarse. La caída de la suspendida fiscal de la Nación, el indulto de Alberto Fujimori y la suspensión de la votación para remover a los miembros de la JNJ (Junta Nacional de Justicia) han definido a las actuales parejas de baile.

PACTOS COMO CANCHA

Los cambios ministeriales voceados en la quincena de diciembre siguen sonando fuerte para enero. Minem, Cultura, Producción, Economía. Con una llamativa excepción: Salud. El titular de la cartera, César Vásquez, ahora es considerado inamovible en círculos palaciegos por encarnar el pacto entre el Gobierno y APP (Alianza para el Progreso). “Descarto y niego tajantemente que mi presencia como ministro se deba a un acuerdo político”, ha dicho Vásquez a RPP. “A mí me convocan en función de mi experiencia y trayectoria, que es conocida en el medio, sobre todo en el tema de salud. No ha habido ninguna coordinación con el presidente del partido (César Acuña)”, declaró. Fue su manera de responder a los rumores que señalaban que hubo una llamada directa entre Palacio y el propietario de la casa en la calle Los Molles, Casuarinas. “Cuando me hacen la entrevista final, la presidenta me dice que han decidido nombrarme ministro. Lo que le pedí, por respeto al partido, es usar mi teléfono para comunicarle al presidente del partido (César Acuña) que por responsabilidad política y ciudadana acepté el cargo y que iba a pedir licencia. No ha habido un pedido de autorización o una coordinación”, añadió el también médico cirujano. Finalmente, el ministro dejó entrever que el líder de su partido no tomó bien su designación en el puesto. “Obviamente este tipo de cuestionamientos son naturales. Daba a entender que había una coordinación y eso podría afectar al partido (…). Me dijo que era una decisión personal y que no la compartía porque iba a generar cuestionamientos, pero sí había decidido y estuvo de acuerdo con que pida licencia”, respondió en un vano intento por despistar.

Según ha trascendido, en el Minsa se habría dado una repartija de cargos para militantes de APP. Al menos cuatro funcionarios provienen de las filas de la agrupación liderada por Acuña. También hay personajes que aparecen en informes de la Contraloría General de la República. Entre la llamada cuota partidaria estarían miembros de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, personal del equipo II de la Oficina General de Tecnologías de la Información y gente del equipo II de la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos de la cartera.

Pero lo cierto es que el partido de César Acuña no solo está bien representado en Palacio. También busca otras carteras, a sabiendas de los cambios anunciados a media voz. Por ejemplo, Producción. Pero, sobre todo, el Ministerio de Energía y Minas. Y el más voceado para esa posición sería Eduardo Salhuana.

El cusqueño Salhuana Cavides es un viejo amigo de Acuña desde los tiempos de la izquierda. El congresista por Madre de Dios ha sido también asesor legal de la Fedemin (Federación Minera de Madre de Dios), y es cercano a varios gremios de mineros artesanales. Si quiere concretar sus aspiraciones, deberá expiar sus conexiones con la minería ilegal. Como, por ejemplo, su cercanía al gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, quien antes fue dirigente minero. Y quien siempre se ha opuesto a los controles del Estado sobre la depredación de la Amazonía con fines extractivos. Por ejemplo, rechazando la ley que prohíbe el uso de dragas en aguas y ríos. Habrá que ver si Salhuana ha cambiado de opinión.

LA NUEVA FUERZA DEL CONGRESO

En los Pasos Perdidos, se espera un inicio de año complejo para el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Si bien la censura que promueve el almirante Montoya no prosperaría, los parlamentarios de Renovación Popular tienen sangre en el ojo. De todos los exmiembros del fenecido Bloque Democrático, son los que menos han ganado. Y no tienen aliados naturales con quienes pactar. O al menos eso perciben algunas voces internas. Sobre todo luego de la caída de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Los almirantes no saben hacer política”, ha comentado internamente una fuente del partido. Pero se sabe que Cueto ha tendido puentes con una agenda más personal.

Tras la frustrada votación contra los miembros del JNJ, ha quedado clara la triada que maneja el Congreso: APP, el fujimorismo y el gobierno. Un día antes de la suspendida sesión, varios operadores de Palacio estuvieron conversando con parlamentarios para que no se destituya a los integrantes de la JNJ. Por su parte, APP ha sido el partido más beneficiado con los créditos suplementarios del MEF. Y Fuerza Popular ha ganado hasta el momento poder pasar la Navidad y el Año Nuevo con el patriarca en casa, acaso su activo electoral más expectante.

Y, así como en el Gobierno, en el Congreso APP también va por más. Una reciente iniciativa del partido de Acuña plantea que sea el Congreso y no la JNJ la instancia que destituya jueces y fiscales supremos. Este proyecto de ley plantea que la única vía para la destitución de magistrados pase por el Parlamento.

Perú Libre y los demás partidos de izquierda han quedado algo descolocados. El proyecto de ‘Ley Mordaza’ del congresista Segundo Montalvo ha pasado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pero está previsto que no prosperará. Sufrirá el mismo destino que la extemporánea moción de vacancia lanzada hace algunas semanas. Va quedando claro que la agenda de Perú Libre no es exactamente la de Vladimir Cerrón.

Mientras tanto, los gastos no justificados siguen horadando la credibilidad del Parlamento. La Mesa Directiva acordó el 11 de diciembre pasado que se adquieran 35 tarjetas electrónicas por Navidad, similares a las que se dieron a los parlamentarios y trabajadores del Legislativo por otras fechas festivas. Cabe destacar que esto ha sido parte del pliego de reclamos del Sitracon, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Esta entidad es la principal demandante de bonos, tarjetas, incentivos y demás gollerías del Congreso. Como en una empresa de los 80, la cabeza del Legislativo está a merced del poderoso sindicato.

A horas de que acabe el 2023, el Congreso ha lanzado la convocatoria de concurso público para la compra de 130 modernos celulares. Esta fue anunciada el 29 de diciembre y concluirá el 14 de enero de 2024. El Parlamento ha especificado que los equipos sean de alta gama, como el Samsung S22, Samsung S20, Samsung A52, Xiaomi Redmi 12, iPhone 14 Plus, entre otros. En febrero pasado también hubo una misma adquisición que superó el millón de soles. Estos modernos smartphones serán para que los legisladores marquen su asistencia y voten. Queda claro que en el Congreso aún no pretenden acabar con el teletrabajo.