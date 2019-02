Félix Moreno ofrece cinco veces más que el Estado para no ser delatado

Por: Iván Atilano / Oscar Quispe



La noche del sábado 16 de febrero, la Policía allanó un domicilio en La Molina en donde se sospechaba que se escondía el prófugo ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno , pero una vez más, “el gato había escapado”.

En ese domicilio, días antes hubo un movimiento intenso. Ingreso de mujeres amigas de Moreno, un doctor y ex funcionarios de la región Callao, quienes han sido identificados por la Policía.

Moreno –para quien la Policía usa el mismo alias con el que se le conocía: el ‘gato’– es buscado intensamente luego de que un juzgado lo condenara a cinco años de prisión efectiva por el caso de la venta ilegal del Fundo Oquendo. Pese a algunos allanamientos realizados a domicilios, aún no se le puede capturar.

El sábado 16, la Policía entró a esta casa de Moreno, en La Molina.

Los planes de observación, vigilancia y seguimiento (Ovise) son cumplidos con rigurosidad, pero los agentes a cargo de su captura se encuentran con obstáculos que escapan de su ámbito de acción. Uno de ellos es el monto de la recompensa ofrecida por el Estado para su ubicación.

En enero, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que se daría una recompensa de S/20 mil por información que permita dar con el paradero del ex gobernador; sin embargo este monto es insignificante, según calificaron fuentes de Inteligencia que tomaron contacto con Perú21. “Félix Moreno quintuplica la recompensa a quien pretende entregarlo”, señalaron.

Es por eso que, afirmaron, una buena medida del Mininter para fortalecer la búsqueda del ‘gato’ sería, por lo menos, triplicar la recompensa que se ofrece. “Esta debería ser superior a los S/50 mil y verás que el 105 (número de la policía) comenzará a sonar”.

El viernes, al prófugo Moreno se le impuso otra condena por cinco años. Esta vez por el caso Corpac.

POLICÍAS Y LADRONES

“Félix Moreno tiene policías, barrios y delincuentes a su disposición”, dijo una fuente de inteligencia a este diario. Esta gente le provee al ex gobernador la seguridad y le permite el traslado que necesita cuando inteligencia tiene indicios certeros de su ubicación.

El ‘gato’ ha sido funcionario electo desde 1995 hasta 2018. En todos esos años ha diseñado en el Callao una red de seguridad que hasta el momento le es leal.

Esta red en su mayoría está compuesta por personajes de los barrios chalacos más peligrosos, quienes ahora cumplen el rol de darle seguridad al prófugo Moreno.

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador regional del Callao.

Las últimas informaciones sobre el paradero de Félix Moreno coinciden en que aún se encontraría en el país, pero no descartan su salida a Bolivia.

Además, inteligencia busca a Marco Palomino, quien también fue sentenciado por el caso Fundo Oquendo. Palomino fue gerente regional de Félix Moreno.

OTRA INVESTIGACIÓN



El Callao fue y es terreno de Moreno. El Congreso ha puesto, por ello, la mira en el primer puerto. El miércoles 6 de febrero, en sesión reservada, la comisión del Congreso que investiga la corrupción en el Gobierno Regional del Callao aprobó pasar a condición de investigadas a 17 personas.

La lista, a la que tuvo acceso Perú21, está encabezada por Félix Moreno y Marco Palomino. Las demás personas son ex funcionarios que tienen como común denominador haber trabajado en la gestión del ex gobernador regional.

También aparece Walter Mori, ex vicegobernador; Rowland Cuya, ex gerente de Infraestructura; Ricardo Lama, ex director regional de Salud; Jorge Linares, ex gerente general de la región; Víctor Alipio Suelpres, ex gerente de Administración; y Rogelio Canches, ex congresista y coordinador parlamentario de Moreno, entre otros.

En la nómina figura, además, Percy Espinoza Pariona, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional del Callao, en la gestión de Moreno. En julio de 2018, el contralor Nelson Shack decidió dar por concluida la designación de Espinoza en el Callao.

La comisión investigadora del Congreso, que preside el legislador fujimorista Percy Alcalá, tiene plazo hasta marzo de este año para presentar su informe final.

Según una fuente vinculada directamente a la investigación, los casos bajo lupa se ciñen a procesos judiciales en curso, indagaciones de la Fiscalía e informes periodísticos, como los casos de la avenida Gambetta, Sauna Spa y Finver.

El próximo miércoles, la comisión recibirá a Gioconda Tripi, ex funcionaria del Gobierno Regional del Callao. Según fuentes cercanas a Tripi, la ex candidata al Congreso brindará su testimonio sobre la investigación que afronta el congresista fujimorista Víctor Albrecht, presidente de la Comisión de Fiscalización, por el caso de Eslimp Callao y el contrato sin licitación de dos empresas para el recojo de basura.

TENGA EN CUENTA



- Perú21 consultó con el abogado de Félix Moreno, Eduardo Roy Gates, sobre esta situación, pero pese a haber leído los mensajes, no contestó.



- Al pasar a condición de investigados, la comisión Callao del Congreso podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los implicados.



- La comisión tiene dificultades para sesionar por reiteradas faltas de sus miembros que impiden que se complete el quórum necesario.