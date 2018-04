Félix Moreno: Piden que gobernador regional del Callao pague S/661 mil por sauna spa

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno , deberá pagar una reparación civil solidaria de S/661 mil a favor del Estado por la construcción del sauna spa para oficiales en las instalaciones del Cuartel General del Ejército (Pentagonito), ubicado en San Borja .

El pasado 3 de abril, la Procuraduría Anticorrupción del Callao, que dirige Engie Herrera, hizo el pedido a la Corte Superior de Justicia del Callao.

La medida también alcanza al general EP en retiro Paul Tito da Silva Gamarra, entonces comandante general del Ejército; a Mario Hernán Revoredo Castañón, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Técnica de la región Callao; y al general EP Antenor Caballero Méndez, jefe de Ingeniería del Cuartel General del Ejército, entre otros.

Los implicados en este caso, que se encuentra en acusación, son investigados por el presunto delito de peculado doloso y falsedad genérica.

La Fiscalía Anticorrupción del Callao acusa al gobernador del Primer Puerto de haber utilizado fondos del Gobierno Regional para la construcción de la citada obra, considerada ‘suntuosa’ y fuera de la competencia territorial del Callao.

El caso se inició en el año 2011, cuando Félix Moreno firmó una adenda con el Ministerio de Defensa (Mindef) para prorrogar por ocho años la utilización de un terreno de 5,500 metros en la Fortaleza del Real Felipe, donde se había construido un centro de convenciones.

Pese a no existir una obligación contractual en febrero de 2011, Moreno acordó con Da Silva construir el spa para oficiales en un área de 450 m2.

El 1 de marzo de ese año, Caballero Méndez firmó un acuerdo con Revoredo Castañón para la construcción del mencionado sauna.

Según la Fiscalía, el Gobierno Regional habría utilizado ilícitamente los saldos que tenía para la construcción y mantenimiento del centro de convenciones en el Real Felipe del Callao —que ascendían a S/830,588— para destinarlos a la ejecución del sauna.

El documento señala que el spa, según una investigación preliminar del Ejército, demandó S/505,582.

El escrito de la Fiscalía señala que Moreno también tendría responsabilidad porque, según el manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, se advierte que el titular de la región tiene la obligación de prevenir la correcta utilización de los bienes, rentas y prevenir aquello que pueda afectar dicha finalidad.

NO HAY RESPUESTA



Perú21 se comunicó con Eduardo Roy Gates, abogado de Félix Moreno, para pedir su descargo sobre el tema, pero nos respondió que no estaba a cargo del caso sauna spa del Ejército. Johnny Maraví, del área de prensa de la región, nos atendió y nos dijo que trataría de contactarnos con uno de los abogados de Moreno, pero no hubo más respuesta.