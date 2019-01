Fiscal denuncia presiones para que deje casos que implican a Félix Moreno

El pasado 18 de diciembre, cansado de lo que él califica “actos hostiles”, el fiscal Francisco Alarcón –que acaba de lograr la sentencia de cinco años de prisión para el ex gobernador del Callao, Félix Moreno – envió un escrito a la coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción chalaca, Yanet Vizcarra, en el que le pedía que dejara de presionarlo.

Para ese momento, lo último que Alarcón había advertido como “un acto hostil” fue que Vizcarra, sin previo aviso, dispuso que su único asistente pase a laborar a otro despacho sin siquiera designarle a un reemplazo.

Para el fiscal, era grave perder a un personal de confianza con el que coordinaba diligencias para concretar las condenas de funcionarios corruptos en los casos de la venta ilegal del fundo Oquendo y de la presunta estafa en la construcción de la sede de la estatal Corpac. En ambos procesos (el primero ya con sentencia), Moreno es el principal imputado.

“Vengo observando que desde que se iniciaron los juicios emblemáticos y otros, he tenido que distraer mi tiempo en descargos formulados por usted ante Control Interno”, se lee en el oficio al que accedió Perú21. Muy similar a lo que hacía el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con el equipo especial del caso Lava Jato.

Ya en diálogo con este diario, el fiscal Alarcón contó que Yanet Vizcarra ha insistido en pedir el cese de sus funciones pese a que este debe afrontar cinco juicios pendientes.

Ella aducía que Alarcón había perdido documentación crucial para cerrar el proceso Oquendo. Aunque, según Alarcón, ese documento “nunca existió”. Además, la indagación concluyó con la sentencia de Moreno y del empresario Óscar Peña, amigo de Moreno y a quien se observó en una actividad hípica junto al legislador Roberto Vieira, en agosto de 2018, según la fotografía que publicó ayer este diario.

Pero también señaló que Alarcón no actuó debidamente en dos procesos: en uno por no apelar la absolución de dos acusados y en otro por supuestamente no haber hecho una efectiva defensa de su investigación en una audiencia.

Ambas observaciones de la fiscal superior provocaron que Control Interno abriera procesos al fiscal provincial. Pero tras investigar los hechos, esa instancia archivó los casos.

Pero esto no es lo más preocupante. La fiscal Vizcarra es quien tiene que defender al Ministerio Público ante la apelación de los condenados del caso Oquendo, y al ya ser públicas las discrepancias entre fiscales, esto puede ser aprovechado por la defensa para revertir la sentencia.

Perú21 conversó con la fiscal Vizcarra, quien descartó que esté perjudicando las investigaciones. “Yo no genero conflicto. Lo que hago es hacer seguimiento a un proceso. A mí no me corresponde decir si algo está bien o no, yo puedo observar algo y lo pongo en conocimiento de las áreas correspondientes”, argumentó.

TENGA EN CUENTA

* El fiscal Alarcón contó que el 31 de enero se realizará la última audiencia del juicio en el caso Corpac, por el que están acusadas 16 personas, entre ellas Félix Moreno. En esa diligencia, los procesados podrán dar sus descargos por última vez antes de la lectura de sentencia.

* El procurador Engie Herrera informó a Perú21 que está pidiendo el pago de reparación civil por S/50 millones. “A todas luces, el Estado fue perjudicado”, dijo.​