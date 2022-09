El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció sobre la moción de censura en contra del titular del Ministerio del Interior, Willy Huerta, la cual se debatirá este viernes 23 de setiembre en el Pleno del Congreso.

El integrante del gabinete ministerial dijo esperar que los parlamentarios actúen con responsabilidad y reflexionen antes de votar a favor o en contra de esta iniciativa que buscar retirar del cargo a Huerta Olivos.

“Yo confío en que los congresistas van a actuar con responsabilidad y van a reflexionar. El ministro Huerta viene haciendo una gran labor, viene interoperando con el Ministerio de Defensa y están realizando planes operativos diarios con la presencia y apoyo de las Fuerzas Armadas”, declaró para la prensa.

En ese sentido, Chero Medina resaltó que la censura a un ministro genera una gasto en la gestión. Además, aseveró que tomar esta decisión por “cualquier causal” desestabiliza al Gobierno.

“La inseguridad ciudadana tenemos que enfrentarla y estar censurando e interpelando ministro también genera un costo de gestión porque implica renovar todos los cuadros direcciones, los cuadros de confianza” refirió.

“No se puede estar censurando ministros por cualquier causal porque eso desestabiliza al Ejecutivo y también desestabiliza la gobernabilidad”, agregó.

Asimismo, el titular del Ministerio de Justicia se manifestó sobre las declaraciones del padre de Antauro Humala, Isaac Humala, quien afirmo haberse reunido con el presidente Pedro Castillo un día antes de la excarcelación del etonocacerista.

“Desconozco que haya existido tal reunión, no he sido comunicado ni por el presidente ni por otra fuente (...) tienen toda la libertad de sospechar, pero desconozco, Voy a tomar conocimiento si esta reunión en efecto se dio o no se dio. Le voy a consultar (al presidente Pedro Castillo) si es que se reunió y en qué términos se reunió”, sostuvo.

