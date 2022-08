El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero , se pronunció sobre las declaraciones brindadas por el jefe del gabinete, Aníbal Torres, por las cuales fue citado este jueves a que concurra al Pleno del Congreso.

Durante su participación en esta sesión plenaria, el integrante del Gabinete Ministerial defendió a Torres Vásquez y aseguró que cualquiera se puede equivocar en las expresiones que brinda, pero aclaró que lo importante es saber si se hace con buena o mala intención.

“Nos podemos equivocar en las expresiones, el tema está con qué intensidad y si se dice con buena o mala fe, está si se dice exprofesamente con la posibilidad de dañar. ¿Saben que está pasando? Decimos cosas en el calor y en el fragor de la discusión y eso es democracia”, manifestó.

Seguidamente, Chero Medina mencionó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, en el cual llaman al Ejecutivo y a Legislativo a llegar a consensos para reestablecer la paz y la gobernabilidad.

“Hoy se ha reunido la Conferencia Episcopal. Espero todos hayamos escuchado lo que dijo porque ya salieron a cuestionarla. Cuando alguien dice algo que lanza un sonido de clarinete cuestionando a ambos poderes del Estado, está mal, pero cuando solo se lo dicen al Ejecutivo y al presidente, está bien”, aseveró.

En otro momento, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos criticó los adjetivos con los que califican a algunos congresistas y ministros de Estado, tal y como hizo María del Carmen Alva al llamar “felpudinis” a funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Yo no puedo querellar o mandar cartas notariales porque me cansaría y distraería mi tiempo en no hacer lo que tengo que hacer en el sector Justicia de aquellos que me insulta todos los días como lo hacer con nuestro premier, como lo hacen con nuestros congresistas, llamando sobones, llamando adulones, llamando felpudinis. Yo jamás me he dirigido a un congresista de esa manera”, expresó Félix Chero.

VIDEO RECOMENDADO

Gabinete ministerial se dirige al Congreso