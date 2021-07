Improvisación, desorden y una falta de llamado a la unión entre los peruanos fueron algunos de los principales rasgos que caracterizaron el primer mensaje presidencial de Pedro Castillo este 28 de julio. Así lo considera Felipe Morris, economista y columnista de Perú21.

“Fue un muy mal mensaje. Se olvidó de llamar a la unidad. Fue un mensaje que no estuvo dirigido a todos los peruanos. Me da la impresión de que él piensa que la mayoría de los peruanos quieren una nueva Constitución, una asamblea constituyente o que han votado por el programa de Perú Libre (…). Creo que es un mensaje que no va a ser bien recibido por los mercados o por los inversionistas”, aseveró en Perú21 TV.

También advirtió que cuando Castillo mencionó que iba a respetar la propiedad privada, dijo que lo haría de acuerdo con los intereses del país. “¿Y cuáles son los intereses del país? La propiedad privada no debe limitarse”, agregó el economista.

Para Morris también resultará crucial las políticas macroeconómicas que despliegue el Poder Ejecutivo y que el Congreso de la República esté a la altura de las circunstancias. “Esperemos que el Congreso esté a la altura, dé la talla, esté vigilante y logre impedir la serie de propuestas que se ha sugerido (Pedro Castillo)”, enfatizó.