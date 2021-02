Hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso deberá votar el informe final de la denuncia constitucional por enriquecimiento ilícito contra Edgar Alarcón (UPP) por un presunto desbalance patrimonial registrado en el periodo en que fue contralor (2016-2017). El documento será sustentado por la congresista ponente Felicita Tocto (Descentralización Democrática), quien asegura contar con pruebas suficientes para que el caso siga bajo investigación del Ministerio Público.

¿Cuáles son los indicios claves de su informe?

Las pruebas periciales del Ministerio Público, las cuales fueron analizadas por nuestro despacho. Aunque fueron cuestionadas por el denunciado con una pericia de parte, la Fiscalía refutó todos sus argumentos. Tras ello, el denunciado no las refutó. Por ello, dichas pruebas quedaron consentidas y convalidadas.

En dichas pericias, se señala que Alarcón tenía un desbalance patrimonial por más de S/201 mil. En la audiencia y sus descargos, ¿lo logró justificar?

Bajo nuestra evaluación, no. No ha podido sustentar por qué existen más gastos que ingresos dentro del periodo en que fue contralor (2016-2017). Tampoco de dónde surgió una transferencia bancaria por más de S/275 mil cuyo origen figura como desconocido.

En su informe, advertimos que Alarcón elude su obligación de informar en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.

Lo que sucede es que los funcionarios están obligados a informar sobre ello anualmente, especialmente él cuando fue contralor. Pero cuando uno revisa su declaración jurada al llegar al cargo, no puso nada, cero. Ningún ingreso.

El congresista criticó las investigaciones y ha dicho que son “procesos express” y son parte de una persecución en su contra.

No tengo ningún interés político sobre el caso. He sido imparcial y objetiva en este informe. Y, por otro lado, no hemos hecho ningún proceso express. Nos hemos pasado varios días analizando e incluso pidiendo ampliaciones.

Tras haber concluido en su informe que corresponde que Alarcón sea acusado constitucionalmente, ¿cree que UPP debería retirarlo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización?

Todos tenemos la presunción de inocencia, pero si se aprobase el informe, creo que su bancada sí debería tomar una decisión sobre su permanencia en dicho cargo.

DATOS:

“El informe final sobre el caso Pedro Chávarry será entregado en la subcomisión en los próximos días”, dijo Tocto.

Se trata del caso del presunto nexo de Chávarry en el deslacrado de oficinas del Ministerio Público.

