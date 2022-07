Entrevista a Federico Salazar

El secuestro de dos periodistas por un grupo de ronderos de Chota no ha merecido la censura del presidente Castillo y el premier incluso ha puesto en tela de juicio lo ocurrido, ¿cuál es su primera reflexión?

Efectivamente, el Gobierno ha dejado de ser Gobierno porque no ha habido ninguna acción, ni una palabra para que se restablezca el principio de autoridad con respecto a estos delitos cometidos por este grupo de ronderos –que quiero especificar que no son todos– y que han surgido como agentes del Gobierno porque han forzado a Eduardo Quispe a decir cosas contra su voluntad. Hay muy pocas ocasiones en las que pasa algo así. Las últimas veces ha sido por extorsión de terroristas, en este caso no son terroristas, pero están infringiendo la norma y la propia ley sobre rondas campesinas; además han cometido estos delitos de extorsión, secuestro y hurto.

¿Cómo interpretamos esta postura y la declaración de un primer ministro que se mofa de la situación?

Creo que se trata de la debilidad absoluta del Gobierno. El Gobierno tiene muy poco apoyo, particularmente en Lima no lo tiene. Tiene mucha desaprobación y unos pocos apoyos en el interior del país; entonces, no puede imponer la autoridad, no puede decir nada en contra de ellos a pesar de que han infringido la ley. Estamos en un momento de anarquía y desgobierno justamente por la debilidad política de este Gobierno que no se atreve a ir contra quien infringió la ley.

¿Esta acción es consecuencia del discurso hostil y reiterado que hay de Castillo y otras autoridades del Gobierno contra la prensa o es una acción manejada por gente allegada al presidente? ¿Cuál es su percepción?

No sé si ha habido una coordinación o un trabajo político, pero el mensaje de los ronderos es que no se puede hablar mal del Gobierno; eso ya trasciende la jurisdicción de una ronda porque se convierten en agentes, en órgano del Gobierno, cuando tendrían que estar a favor de la seguridad campesina o ciudadana. Decir “tú dices lo que yo pienso y lo que tú piensas está mal” ya es política, y eso no debería hacerlo una ronda campesina a favor del Gobierno que está investigado por corrupción.

Desde el Gobierno, grupos afines y la izquierda apelan a un derecho consuetudinario de las rondas que exigen el respeto a sus costumbres y creencias, pero estas tienen límites en su accionar…

El derecho consuetudinario es basado en las costumbres, pero es derecho y no puede infringir los derechos fundamentales de las personas. No existe ningún derecho que le permita a la autoridad quebrar la libertad personal de alguien. El derecho es justamente eso, el cuidado del ámbito de las personas y entiendo, por ejemplo, que frente a la delincuencia, a un abigeo, la ronda sustituye a la autoridad, pero dentro de las tareas funcionales de lo que sería un Gobierno, en lugar de la Policía, digamos; pero ni la Policía ni nadie puede hacer lo que ellos han hecho, que es secuestrar, obligar a decir algo y a usar parte de la programación de un canal de televisión para decir su mensaje político.

¿Qué alarmas se encienden ante este escenario y la respuesta del Gobierno?

Todas las alarmas que vienen encendidas desde el principio por el discurso del presidente con relación a la prensa y el periodismo. En este caso (del secuestro) se ve que el Gobierno no puede manejar las infracciones a la Constitución y a los derechos fundamentales que ha habido, y si no lo puede manejar en un caso concreto, cómo pensar que lo puede manejar a nivel nacional y para todos los casos. Es como que el Gobierno se pone en una posición de “yo no puedo gobernar, por lo menos para ti no puedo gobernar; puedo gobernar para los míos, pero no para los demás”. Esa es una alarma que tenemos que tener en cuenta y estar muy atentos porque si no se pone un parante, esto va a continuar y va hacer un desmanejo mayor al que tenemos.

Esta semana el Gobierno presentó el proyecto de la ‘Ley Mordaza’ para penalizar la filtración de información reservada de las investigaciones penales y en la sustentación el Ejecutivo señala que “los medios de comunicación generan una corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos que deberían regir para la prensa”...

Allí se ve claramente que lo que quieren evitar es la comunicación de hechos relevantes vinculados a la investigación al presidente de la República y a miembros de este Gobierno. Si eso se aplicara, no habríamos sabido nada de Juan Silva, de estos actos de corrupción…

¿Qué puede esperar la prensa de este Gobierno que se ha negado a firmar la Declaración del Chapultepec e impone restricciones a los periodistas?

Y la opacidad, es un Gobierno que quiere ser opaco, el presidente no da declaraciones, no enfrenta a la prensa ante las preguntas legítimas que tiene la población y, por lo tanto, lo que cabe esperar de este Gobierno es simplemente mayores abusos o intentos de abuso, y hay que confrontarlo, enfrentarlo y hacerlo público. Esto que ha ocurrido (del secuestro) y el proyecto de ley atentan contra la imagen internacional del Perú. Creo que vamos a sufrir bastante porque nos van a mirar como se mira a Nicaragua, a Venezuela y a otros países, y eso va a retraer la inversión, el turismo; nos van a mirar mal internacionalmente. Ojalá ese proceso no se termine de producir, pero ya estamos en camino.

Esto viene del Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar del Congreso? Ahí también ha habido restricciones. ¿Hay garantía de defensa de la libertad de expresión de parte del Parlamento?

No creo que se pueda hablar del Parlamento como un conjunto porque este Congreso está infiltrado por congresistas que actúan sotto voche, debajo de la mesa, a favor del Gobierno. Entonces, no creo que el Congreso como institución sea una garantía de última instancia para la libertad de prensa; podrá haber congresistas que hablen, que defiendan, pero es difícil pensar que la mayoría pueda ir contra el Gobierno para defender la libertad de expresión porque lo que se ha probado es que este Gobierno ha logrado contener, por ejemplo, lo que podrían ser mociones de vacancia que en otros gobiernos o periodos anteriores sí se hubieran dado, pero resulta que está trabada la mayoría del voto en el Parlamento, por lo tanto, no creo que sea ninguna garantía para nosotros.

El último jueves el presidente Castillo firmó un decreto supremo para “democratizar” –dice él– la Derrama Magisterial, pero, según los expertos, es una flagrante intervención sobre recursos privados, no públicos, que superan los 2,500 millones de soles.

Esta es una pretensión que espero sea contenida a través de mecanismos legales, pero es una pretensión no solo política sino financiera porque obviamente Castillo quiere hacer sus propios partidos políticos –ya tiene como tres, creo– y tiene que financiarlos. Esto ha ocurrido en todos estos regímenes que han buscado fuentes de financiación. La Derrama Magisterial es una fuente importantísima de recursos y debería estar dentro del derecho privado, pero esta pretensión de democratizar, entre comillas, no es otra cosa sino la intención de agarrarse de unos fondos que saben que son regulares y, obviamente, para financiar sus propias actividades político partidarias.

Para favorecer a la Fenatep, que es el grupo que Castillo promueve...

Claro, es el pleito con Patria Roja y esta lucha de los sindicatos en la cual quiere hacer imperar el suyo o irlo metiendo de a pocos para que tenga más fuerza y, por lo tanto, más financiamiento; hay un tema financiero ahí bien importante.

La ciudadanía podría pensar que este es un tema circunscrito a la Derrama Magisterial, ¿pero no hay un riesgo también de que esto vaya escalando? ¿Qué pasa si mañana el presidente quiere democratizar, entre comillas, los fondos de las AFP?

Claro, y hasta de empresas, pero ellos lo han anticipado al inicio del Gobierno cuando hablaban de nacionalización, esos también son términos que cubren las apropiaciones ilícitas a través de mecanismos legales. Un decreto de Gobierno no puede cambiar un estatuto privado, eso está completamente contra la ley y yo espero que se contenga con una defensa legal adecuada. Porque si tiene éxito en este caso, van a pretender hacerlo en otros; es un peligro constante el que tenemos frente a este Gobierno.

Llegamos a julio y contra todo pronóstico Pedro Castillo cumplirá su primer año de gobierno. ¿Qué espera de su mensaje? Él ha dicho que habrá sorpresas, algunos hablan de un cambio de gabinete...

No creo que haya cambio de gabinete. La verdad, creo que Castillo depende mucho de Aníbal Torres. Toda la negociación que se hizo o se habría hecho con Bruno Pacheco la hizo él en un carro, en una calle desolada en San Borja. Aníbal Torres creo que tiene mucho manejo de la cosa interna a través de la cual se arreglan estos menjunjes que tiene Castillo, de manera que no creo que haya un cambio de gabinete o de presidente del Consejo de Ministros y por lo tanto de todo el gabinete. Quizá haya algunos cambios de ministros, pero no esperaría mucho de él y eso que Castillo dice “la sorpresa”, no creo que sea la gran cosa, él está muy acostumbrado a jugar, a engañar...

A blufear...

Exacto, a aparentar cosas, pero no se puede saber lo que va a venir con él porque como es permanentemente un trabajo de equilibrios el que tiene que conseguir, ni siquiera él sabe lo que va a ocurrir porque no sabe con quién va a tener que pactar, a quién va a tener que ceder terreno, a quién va a tener que darle un ministerio; de eso depende el precario equilibrio que va consiguiendo día a día. Creo que no se puede anticipar nada con él, ni él mismo lo sabe.

¿Se puede decir que el presidente Castillo está en una permanente cuerda floja?

Sí, yo creo que es un equilibrista y por eso ha llegado al año y de repente llega a más, porque ha ido consiguiendo sus apoyos, por ejemplo, con los congresistas, los famosos ‘Niños’ que son muchos más que los que se han señalado y no se limitan a Acción Popular.

“Pedro Castillo es un estafador”

¿Cuál es la ideología de Pedro Castillo? ¿Es comunista, populista, estalinista?

Difícil dar una definición ideológica porque no creo que Pedro Castillo tenga articulado un sistema de ideas, lo tiene (Vladimir) Cerrón, por ejemplo, pero sabemos que él no es todo el poder; el poder está repartido entre Castillo y Cerrón. Castillo tiene una serie de ideas de orientación izquierdista, más diría que es un sindicalista y sigue siéndolo, pero no tiene una posición. Lo que sí se ve en el caso de su Gobierno es que hay una tendencia a la corrupción de envergadura mediana y por eso todo el entramado político que él quiere hacer para encubrirse, porque este proyecto de ley sobre las filtraciones en las investigaciones penales obviamente está encaminado a protegerlo en las investigaciones que tienen él y su entorno. (…) Es un gobernante, además, que ha cometido un delito comprobado que es el de la tesis, ha engañado a todo el mundo diciendo que era suya, pero no es su tesis, la encargó y adicionalmente a eso la presentó en un tiempo que ya había pasado con una fecha anterior, o sea es un estafador, ese es Castillo. No creo que detrás de eso haya una ideología, hay una orientación sí a la izquierda, pero principalmente hay unos intereses bastante oscuros.

¿Qué tanto se han distribuido el poder Pedro Castillo y Vladimir Cerrón?

No creo que se lo hayan distribuido…

¿Se han ido acomodando las piezas?

Exacto, y es por eso que es bastante plástica esa relación, a veces le dan, a veces le quitan a Cerrón. Pedro Castillo sabe que depende de él porque las fuerzas del Congreso, que son bastante precarias a su favor, dependen obviamente del grupo de Cerrón. Entonces, digamos que Castillo tiene que estar manejándose con mucha prudencia respecto de Cerrón y este tampoco quiere romper palitos porque sabe que ahí tiene una gran cuota de poder e influencia.