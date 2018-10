Federico Pariona también se reunió con el Ejecutivo mientras Keiko Fujimori estuvo detenida

No fueron solamente cinco los congresistas fujimoristas que se reunieron con el Ejecutivo mientras Keiko Fujimori, su lideresa, estuvo detenida en la Prefectura de Lima por mandato judicial.

El legislador Federico Pariona, representante de la región Junín, tuvo una cita en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el premier César Villanueva el 12 de octubre último. Según se observa en el registro de visitas, ingresó a la reunión a la 1:52 p.m., y abandonó el lugar a las 2:20 p.m.

Registro de visitas de la PCM, del 12 de octubre último. Registro de visitas de la PCM, del 12 de octubre último. (Perú21)

En conversación con Perú21, Pariona confirmó la cita. Consultado sobre los temas del diálogo, dijo que estos estuvieron referidos a "los cafetaleros, porque hay un paro, ellos piden condonación total de la deuda, hay un dictamen de la Comisión Agraria que tiene que ver con el cierre de Agrobanco, con la creación de Mi Agro, y son temas que no podemos dejar".

Aseguró que no le comunicó a nadie que sostendría esta reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, y que este tipo de citas "no son necesarias" que las conozca la vocera de la bancada, Úrsula Letona.

Sobre la oportunidad del cónclave, justo en los días en que Keiko Fujimori estuvo detenida, Pariona dijo que los temas coyunturales no pueden detener el trabajo parlamentario, asumiendo que la reunión con el premier Villanueva era parte de esa labor que desplega.

"Independientemente del tema coyuntural, los congresistas no deben hacer un alto de sus funciones. Por ahí escuchamos 'seguro se fueron los congresistas a conversar algo porque Keiko Fujimori estuvo detenida'. No. Nosotros, los congresistas, no hemos dejado de cumplir nuestras funciones esos días, no podemos parar", manifestó.

La lideresa de Fuerza Popular estuvo detenida preliminarmente por un periodo de ocho días, desde el 10 hasta el 17 de octubre. A ella la investiga la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares que habría recibido su campaña del 2011.