Federico Pariona: "Algunos en Fuerza Popular están en contra del indulto a Fujimori"

La votación en la que se decidió la no vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) trajo consecuencias en Fuerza Popular (FP) . El congresista Federico Pariona habla fuerte y asegura que no hay unidad en su bancada.

¿Qué opina de que diez congresistas fujimoristas se abstuvieron en la votación por la vacancia?

Hay un por qué. FP ha venido cumpliendo con su labor principal que es la lucha frontal contra la corrupción, pero luego cometimos un error del que debemos aprender.

¿Cuál fue el error?

El error fue la falta de estrategia política en resolver nuestros problemas internos. Muchos han minimizado la actitud y el mensaje de Kenji Fujimori, la incomodidad que mostraba porque quería que su papá esté libre. Estoy seguro que está en la consciencia de cada uno de mis colegas que la imagen de Alberto Fujimori fue parte de nuestra campaña electoral. Los tonos elevados y las palabras excesivas hacia él causaron incomodidad no solo al interior de la bancada sino también en los simpatizantes del partido. Algunos de mis colegas han manifestado, erróneamente, que Fuerza Popular no es de Alberto Fujimori. Esto realmente ha generado una turbulencia muy grande y grave políticamente en Fuerza Popular. Kenji supo capitalizar esa debilidad de que no hemos podido solucionar los problemas internos. Nos hemos disparado.

¿No hay unidad en FP?

No hay unidad, es evidente.

¿Se puede decir que hay una fractura en FP?

Hay un descontento en el grupo porque unos salen a decirle de todo a Alberto Fujimori y otros están en contra de quienes se le enfrentan. Yo sí estoy de acuerdo con el indulto.

¿Hay congresistas fujimoristas que no quieren que Alberto Fujimori esté en libertad?

Yo sí creo que hay algunos colegas que no quieren.

¿Quiénes están en contra del indulto?

Los colegas que salen a decir que Alberto Fujimori no es de FP o que él está siendo parte de la corrupción. Los votos divididos de FP tienen un mensaje. No es que algunos estén en contra de FP; están en contra de las posiciones hacia Alberto Fujimori. El tema acá es Alberto Fujimori. Esto viene de hace mucho tiempo, hay que reconocer la falta de estrategia política para no resolver un problema interno.

¿A quién culpa de la falta de estrategia política?

Ahí están los voceros.

¿Daniel Salaverry y Héctor Becerril?

Claro, pero yo no pretendo ser acusador porque en la reunión de bancada pondré sobre la mesa los temas.

¿Cree que Kenji logrará ahora un nuevo liderazgo?

Si como partido no logramos tener una discusión interna alturada de este problema, yo sí creo que podría haber un nuevo grupo dentro de la bancada, una facción.