Federico Pariona: "En Fuerza Popular no hay otra lideresa que Keiko"

El congresista Federico Pariona es el amigo incondicional de Kenji Fujimori y comparte con él algunas de sus observaciones sobre el manejo partidario de Fuerza Popular . Sin embargo, no reconoce otro liderazgo más que el de Keiko Fujimori, cuya candidatura a la Presidencia está confirmada para 2021.

Kenji Fujimori dijo que usted se sumaba a los ‘Avengers’. ¿Forma parte de ese grupo?

Creo que hay una mala interpretación. Es más, si me considera un ‘Avenger’, yo reclamaría ser el primero y no el 11 porque he estado en los momentos más difíciles con él, incluso estuve en contra del proceso disciplinario. Lo que dijo Kenji no tiene nada de malo y es por un tema de amistad.

¿Por qué, entonces, lo rectificó públicamente?

Kenji es mi mejor amigo, tenemos muchas cosas en común, pero eso no significa que yo me retire de mi bancada, él también es miembro. Política y partidariamente tenemos un solo grupo y todos los temas de política siempre los discutimos únicamente en la bancada.

Sin embargo, muchos identifican al grupo que lidera Kenji Fujimori como una facción divisionista.

Su actitud no ha sido fácil de entender. Lo que él siempre quiso es ver libre a su padre y por ahí se generó un malestar bastante grande, complicado incluso, y aún no se supera. Kenji tiene un liderazgo natural en un sector juvenil, yo reconozco ese liderazgo nato y eso hace ver que lidera una facción de congresistas que se abstuvieron de votar el pedido de vacancia presidencial. Quizá haya algunas reacciones pero, en el fondo, todos somos una bancada.

Pero sus mensajes son de abierta discrepancia del bloque y con la lideresa que, además, es su hermana.

Lo que pasa es que no estamos generando el entendimiento. Hemos escuchado a algunos colegas que han cuestionado el indulto, la forma y el momento en que este se ha dado quizá ha generado muchas dudas. Lo que señala Kenji es que la libertad de su padre es importante para el país y por ahí surgen estas discrepancias.

La libertad de Alberto Fujimori es un tema de interés personal de Kenji Fujimori, pero no era un tema de interés nacional.

En mi opinión, yo diría otra cosa. Si bien hay opiniones contrarias y un antifujimorismo que viene de muchos años atrás, yo resalto lo positivo porque no podemos seguir viviendo en un país con los odios y rencores de antes.

Al margen del indulto, ¿a usted le parece correcta la postura confrontacional del congresista Fujimori?

Esos tonos elevados de ambos lados siempre van a generar todo lo que estamos viendo, se va a ver como que estamos divididos y eso no conlleva a nada nuevo. Yo pido calma, tranquilidad y a los voceros también porque ellos representan al grupo y si no nos ayudan a calmar todo, qué será de los otros integrantes.

Usted es su amigo, ¿le ha aconsejado un cambio de actitud?

He conversado con él. Es una persona que tiene muy buenas intenciones, habla de la gobernabilidad, la reconciliación, pero eso hay que ponerlo en práctica: no solamente en una posición personal, sino que hay que llevarlo a la bancada, Kenji no deja de ser miembro de la bancada.

¿Las amenazas de renuncia de algunos parlamentarios no boicotean la unidad?

Me preocupa un poco que algunos estén adelantando esa opinión de querer renunciar. Yo diría que esperemos el informe para debatir sobre algo concreto; ahora, yo no podría adelantar opinión.

¿Qué piensa de quienes, en una suerte de chantaje, afirman que si el bloque expulsa a un integrante, los otros también se irán?

Yo sugeriría un poco más de prudencia en todo sentido y en todo nivel; adelantar opinión no es saludable.

¿Cree que los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Vega, deben retirarse de su entorno, como lo ha reclamado su hermano?

Seguro Keiko ya lo ha escuchado. Imagino que es un tema que tiene que evaluar el partido, no solo al interior de los asesores sino a todo nivel, en toda la estructura, a nivel nacional. Yo hablaría de evaluar en un contexto general, yo pediría que se evalúe, pero no solamente mirando a uno o dos (asesores) sino a nivel de todo el partido, de coordinadores, y si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios.

¿Y cómo ve el desempeño de Keiko Fujimori al frente de Fuerza Popular? Su hermano ha insinuado que es manipulada por sus asesores.

Creo que no nos estamos entendiendo bien, pero entre los parlamentarios no es tanto de parte de Keiko; yo no la he escuchado a ella confrontando. Keiko, como lideresa, está haciendo su trabajo muy bien, no tengo ningún cuestionamiento.

¿Cree que, ahora que su hermano la supera en aprobación, ella debería volver a postular a la Presidencia en 2021 o debería darle la posta a Kenji?

Fuerza Popular es un partido y no hay otra lideresa. Hasta ahora no se ha visto ninguna posibilidad de ver otro candidato, esos temas tampoco se pueden dar porque un miembro lo diga. Ella es la lideresa, está haciendo su trabajo, encabeza las encuestas y tiene el respaldo de la población. En Kenji valoro su liderazgo nato, pero él no tiene un partido político.

¿Y cree que, de postular, Kenji Fujimori debería hacerlo por Fuerza Popular o tendría que formar su propio partido dadas las discrepancias?

No sé qué decisión tomará. Él tiene el respaldo de la población, lo dicen las encuestas, pero desconozco qué estará viendo para más adelante. El fujimorismo es uno solo, debe mantenerse unido y pienso que esa es también la aspiración de su padre (Alberto). No veo a los Fujimori en distintos partidos políticos, políticamente tampoco sería recomendable.

AUTOFICHA



- “Es mi segundo periodo como congresista de la República. Yo vine a servir por un periodo de cinco años, pero el partido me convocó nuevamente para seguir haciendo trabajo político en mi región. Tuve la oportunidad de tener el respaldo de la población y por eso fui reelecto, pero la política no es mi prioridad”.



- “Yo vengo de la selva central. Allí he visto adultos, jóvenes y niños, he visto comunidades íntegras asesinadas. Yo he vivido el terrorismo en carne propia, tenía diecisiete años; por eso veo a Alberto Fujimori como un comando de guerra de la lucha contra la subversión”.



- “Con todo lo que se ve en política, yo quisiera ya tener un espacio más dentro de la familia porque a veces uno la descuida mucho. En realidad, mi mejor aspiración es apoyar en todo lo que pueda a la población, es lo que deseo; será finalmente lo que Dios quiera, será lo que Dios diga”.