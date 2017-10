Federico Pariona: “Fuerza Popular no es ajeno al fujimorismo y su imagen siempre ha sido Alberto Fujimori”“ Congresista fujimorista no comparte lo dicho por su colega Cecilia Chacón acerca de que el partido no es del ex presidente.

Federico Pariona: "Es un exceso procesar a Kenji Fujimori". (Mario Zapata/Perú21) "Nosotros sabemos quién es nuestra lideresa y quién es nuestro líder histórico". (Perú21)