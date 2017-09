Federico Pariona: "Es un exceso procesar a Kenji Fujimori"

Federico Pariona no oculta su incomodidad por el proceso disciplinario contra Kenji Fujimori. El parlamentario pasqueño, además, sostiene que sus colegas se han excedido en sus críticas al hermano menor de Keiko Fujimori, en particular su vocero Daniel Salaverry, quien –dice– ha “encendido la pradera”.

¿Qué opina sobre lo que ocurre en Fuerza Popular con Kenji Fujimori? ¿Es una crisis?

No es una crisis. Lo sería si Kenji hubiera señalado que va a retirarse o se dice que va a haber una expulsión. Aquí lo que hay son posiciones distintas de dos hermanos: Kenji y Keiko. Hay una percepción de que no logran entenderse por el hecho de que hay un sentimiento de lucha por la libertad de su padre. Ahí los integrantes de la bancada hacemos mal al decir que Kenji está haciendo algo malo contra de la bancada.

¿No le parece mal que exprese públicamente sus discrepancias poniendo en cuestión el liderazgo de su hermana?

¿Podría por eso decirse que es grave la situación de Fuerza Popular? No. Yo he visto discrepancias más fuertes en estos seis años y nunca llegamos a un extremo. Lo que hace Daniel Salaverry, que es el vocero, es encender la pradera y encender más los ánimos dentro de la bancada y eso a algunos no nos parece. Eso no quiere decir que estoy en contra de Keiko o a favor de Kenji. Tanto hablamos de que falta fortalecer las instituciones, de que falta liderazgo y una de las cosas fundamentales es la capacidad de diálogo, de entender que en política hay muchas discrepancias.

¿Se excedió Salaverry en sus comentarios sobre su colega?

Hay un exceso y no solo de él sino de varios colegas que opinan bastante fuerte. Entiendo que son posiciones personales, esto no viene de Keiko. Esperemos el informe del comité.

¿Kenji Fujimori debería renunciar?

¿Por qué adelantarnos? ¿Qué es lo malo de Kenji Fujimori? Es lo que preguntamos todos. ¿Haberse puesto un parche en la boca? No, para mí es un gesto. Además, ese día él no se había incorporado a la bancada.

Él ha señalado que dentro del partido hay quienes son víctimas de una mordaza, ¿Usted está en ese grupo?

Él no conocía la decisión (que se tomó en la bancada) y no estaba de acuerdo con la ley. Ha habido casos en que, a pesar de haber un acuerdo, algunos colegas han votado en rojo y nunca hemos llegado al extremo de conformar un comité y abrir proceso disciplinario.

¿Se han excedido?

Sí. Yo sigo pensando que es un exceso abrirle proceso disciplinario. En el primer proceso yo también me abstuve; ahora de nuevo le han abierto proceso, igual no me parece.

Sus colegas le han pedido que reflexione por su actitud agresiva con la bancada. ¿No cree que hay también una falta de su parte?

Estoy de acuerdo en que todos debemos tener la misma responsabilidad si queremos un partido político, debemos guardar las formas. (…) No estamos dando el espacio necesario para debatir temas.

Para discutir los problemas internos, Kenji Fujimori tendría que ir a las reuniones y sus colegas dicen que no va o que cuando lo hace, no habla.

Sí va… bueno a veces no va, él tiene que responder a todo eso pero no es para abrirle proceso. (… ) Por eso creo que se ha caído en un exceso y con esto no estoy favoreciendo a Kenji. Soy de Fuerza Popular y así como estamos, no ayudamos al partido. Aquí no se trata de salir a la prensa. Lo que queremos es resolver los problemas y se hará bajando los tonos.

¿La misma critica le haría a Kenji Fujimori, que actúe más disciplinadamente?

Kenji está luchando por su papá y en este caso yo no podría decir que baje el tono o no luche por la libertad de su padre. En esto debe haber una excepción porque él es hijo.

¿Cree que Keiko Fujimori está secuestrada por la dirigencia?

Es la opinión de Kenji. Por eso le digo: los excesos siempre van a llevar a nada bueno, a confrontaciones. Yo tengo aprecio por Alberto Fujimori cuando era presidente. Yo vengo de las canteras de jóvenes fujimoristas, por eso coincido con muchos ciudadanos, más del 50%, que están de acuerdo con la libertad de Alberto Fujimori y nosotros hemos tenido el encargo de la gente que nos ha respaldado en la campaña de luchar por su libertad.

¿La bancada se ha olvidado de ese encargo?

Nos hemos olvidado. Yo me dirigiría a todos mis colegas porque no creo que uno no haya escuchado esa voz en campaña; es más, muchos hemos utilizado la fotografía de Alberto Fujimori para hacer campaña. Por eso, si bien hay un acuerdo de no meter este tema, pero sí la familia, y Kenji es uno de los hijos; es mi opinión personal.

En el hipotético escenario de una renuncia o expulsión de Kenji Fujimori, ¿usted se iría con él y formaría otro bloque?

No está en mi mente que pueda renunciar o lo puedan expulsar, eso no pasa por mi cabeza; no quisiera adelantarme.

¿Keiko Fujimori sigue siendo la lideresa de Fuerza Popular?

Es la lideresa, es la única. En el fujimorismo tenemos un solo partido, no tenemos más, solo Fuerza Popular; la única lideresa a la que respetamos absolutamente es Keiko.

¿Y de salir en libertad Alberto Fujimori no podría recuperar ese liderazgo?

No soy abogado, pero veo que (por) derechos fundamentales nadie puede limitar. Si sale será un ciudadano más, veo en él una esperanza en salir libre y andar con sus nietas y, por lo menos en sus últimos años, no estar preso porque ha trabajado mucho en el país.

Frases:

* “Fuerza Popular ya no tiene los 36 congresistas de 2011, ahí las discrepancias y problemas eran menos. Ahora somos 71 y los problemas, como también los resultados, son más grandes. Entonces los colegas con voz autorizada tienen que ayudarnos a dar el espacio necesario para debatir y discrepar al interior de la bancada”.

* “A veces sí incomoda dentro de la bancada (la actitud de Kenji). ¿A quién le va a gustar que, después de un acuerdo, alguien vote en rojo? Pero no es para tanto, podemos superarlo con una disculpa”.