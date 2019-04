Pariona dice ser testigo presencial de maltrato de Daniel Salaverry a Karina Beteta

El congresista Federico Pariona ( Fuerza Popular ) aseguró este martes que fue testigo presencial de la agresión verbal del presidente del Congreso, Daniel Salaverry , a su entonces vocera alterna Karina Beteta .

El parlamentario se abstuvo de repetir qué fue lo que le dijo Salaverry a su colega de bancada, pero precisó que hubo más personas que presenciaron dicho hecho.

"No es que tenga miedo de decirlo, no solamente lo he escuchado, lo he visto. Mira, la congresista Karina Beteta ha dicho textualmente las palabras y yo... [¿La mandó a la m?] Claro, o sea, esto textualmente lo ha dicho. Yo no puedo repetir esa palabra de verdad", sostuvo en diálogo con el programa "2019" en Canal N.

"Mire hay varios congresistas, personas, mucha gente que estaba en ese momento. Por ejemplo, una de ellas era la congresista Úrsula Letona. No quiero decir quiénes son, ni tampoco sé por qué algunos colegas, algunas personas, no quieren decir", señaló.

En esa línea, el legislador indicó que brindará su testimonio ante la Comisión de Ética Parlamentaria por respeto a los fueros del Congreso y calificó de "vergonzosa" esta situación.

Pariona lamentó que pese a esta situación aún no se vea el proyecto de ley de Agrobanco que motivó el agravio que habría realizado el titular del Parlamento.

"Yo lo único que pido es que esto debe acabarse, pero para esto está la Comisión de Ética y creo que ahí es que debemos someternos. Las personas que deberían aclarar esto son el presidente del Congreso y la congresista Beteta", manifestó.

"Parece de verdad un poco vergonzosa esta situación. Hasta ahora sigo insistiendo en el tema agrario y es lamentable que aún no se vea y por insistir que se produzcan estas situaciones, estos enfrentamientos ente colegas y mira hasta donde estamos llegando", remarcó.

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una indagación preliminar contra Daniel Salaverry por una supuesta agresión verbal. La denuncia fue presentada por Karina Beteta el 15 de marzo.

La parlamentaria afirmó que el titular del Legislativo le respondió de forma agresiva cuando le pidió incluir un proyecto de ley sobre Agrobanco en la agenda del pleno.