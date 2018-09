El congresista de Fuerza Popular, Federico Pariona , acusó en Canal N a su colega de bancada Israel Lazo de haberlo agredido en medio de una discusión que mantuvieron en los pasillos del Congreso de la República.

El congresista detalló que Israel Lazo le propinó un cabezazo mientras discutían fuera de la sala Mariátegui del Congreso.

"No puedo negarlo, hubo una agresión por parte del congresista (Israel) Lazo hacia mi persona", comentó Federico Pariona ante cámaras tras el incidente.

El motivo, según el congresista, fue por una discusión que surgió por diferencias después de un evento en el que ambos participaron en Junín durante la semana de representación.

"Al parecer, lo que me ha reclamado es que en una audiencia que tuvimos en Chanchamayo no le he querido dar el micrófono, pero eso es totalmente falso", aseguró Federico Pariona, para luego detallar que recibió un cabezazo en el rostro por parte de su ofuscado colega.

El parlamentario señaló que hubo testigos del hecho, como la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, y el congresista Octavio Salazar (Fuerza Popular).

Consultada al respecto, Cecilia Chacón (Fuerza Popular) expresó su sorpresa ante la denuncia y señaló que su bancada estará evaluando el caso internamente.

"Nosotros vamos a escucharlos. Imagino que se hará internamente una averiguación, se preguntará. Esto es algo que la bancada no puede aceptar, ni dentro del hemiciclo ni fuera del hemiciclo, ni con personas de Fuerza Popular ni de otras bancadas", dijo la congresista a Canal N.