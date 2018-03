Federico Pariona: “No tengo decidido si voy a apoyar o no la vacancia a PPK”

El congresista Federico Pariona es miembro de la bancada de Fuerza Popular (FP) pero en más de una ocasión se ha expresado públicamente en contra de las decisiones que adopta su grupo político. En esta ocasión, desde Pichanaki, donde participa de un foro con los citricultores de la selva central, responde telefónicamente a nuestras preguntas y asegura que aún no decide si votará a favor de la vacancia contra el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Cree que varios legisladores fujimoristas hablan “a la ligera” del tema.

¿Qué piensa de la admisión de la moción de vacancia contra PPK?

La admisión es una decisión multipartidaria pero de la admisión a la aprobación hay un tiempo donde las bancadas tienen que ir evaluando para tomar una decisión.

¿Cree que se debe aprobar la vacancia?

Yo considero que, esta vez, debemos ser más minuciosos porque si vemos que nuestro país tiene varios problemas obviamente le presidente también tiene problemas, y hay que poner en la balanza muchas cosas para tomar una decisión, más aún cuando la decisión que tome el Parlamento más es política.

¿Usted no está de acuerdo con que se apruebe la vacancia?

Mira, yo no estoy pensando a la ligera que hay que vacarlo. Más bien diría que evaluemos bien. Es más, hay que asegurarnos si las otras bancadas van a votar a favor o no de la vacancia porque a veces unos dicen al inicio “sí, vamos a votar por la vacancia”, y al final votan en contra.

¿Usted ha escuchado a congresistas que hablan a la ligera de vacar al presidente sin evaluar?

Claro, cuando dicen “yo voy a apoyar la vacancia” para mí es una opinión muy a la ligera. Una opinión debe ser más analítica. ¿Por qué adelantar una decisión si ni siquiera nos hemos dado el tiempo de analizar, de evaluar bien? Especular y adelantar opinión no es recomendable, más aún si este es un tema bastante delicado. Estamos hablando de la vacancia del presidente de la República.

¿Ha escuchado esas voces hablando a la ligera de vacar al presidente en legisladores de su bancada, FP?

Mira, sí, algunos han adelantado opinión, ya están decididos. No sé si habrán evaluado, si habrán revisado bien, pero veo que algunos tienen la seguridad y otros no tienen la seguridad, pero eso no quiere decir que están diciendo que no van a apoyar la vacancia. No se trata de decir “yo apoyo la vacancia”, o “yo no apoyo la vacancia”. Se trata de analizar, de evaluar bien, la posibilidad de una vacancia siempre y cuando se den los argumentos y también las condiciones, porque a veces algunas bancadas suelen retroceder.

¿Usted, entonces, no ha decidido apoyar la vacancia a PPK?

No, yo no tengo decidido si voy a apoyar o no voy a apoyar. Antes tengo que ser responsable, considero que así debería ser. El error de un político siempre es adelantar opinión y ahí creas expectativas y se generan especulaciones. En eso debemos ser cuidadosos los congresistas.

¿Qué aspectos evaluará para tomar una decisión?

Primero, yo soy una de las personas que cree bastante en la democracia. Si nosotros hemos discutido una moción de vacancia el 21 de diciembre y no se ha logrado, y si ahora se pretende nuevamente debatir una moción de vacancia con los mismos argumentos, o similares, por el mismo tema, eso lo veo como si no seríamos un país democrático. Políticamente hemos debatido, políticamente hemos peleado, porque apoyé la vacancia, ¿y ahora volver a lo mismo? Ya no tiene sentido en un país democrático. Por eso es que, ahora, hay que evaluar bien los argumentos sino creamos precedentes y, en adelante, cualquier presidente, si no se lo puede vacar en un intento, se intentará una segunda vez, una tercera vez, y así sucesivamente.

¿Entonces cree que como ya falló la vacancia en diciembre no debería impulsarse ahora?

Mira, si tenemos los mismos argumentos no tendría sentido. Independientemente de nuestra decisión, o de la decisión que tome el Congreso de la República, porque es una decisión política, están las entidades de la legalidad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que al final van a continuar con el trabajo de investigación y si hay responsabilidad del presidente va a tener que asumirla.