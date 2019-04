Federico Danton impide el ingreso de Ollanta Humala al velorio de su padre: "Es una ofensa que haya venido"

Se le enfrentó. El menor de los hijos del fenecido ex presidente Alan García , Federico Danton, no permitió el ingreso del ex mandatario Ollanta Humala al aula magna de la Casa del Pueblo, donde se velan los restos de García desde el último miércoles tras dispararse en la cabeza.

Danton no solo evitó que ingresara Humala, sino que también declaró a la prensa y explicó que si no lo dejó pasar fue por "todo el daño que le ha hecho a mí, a mi familia y mi padre".

"Es un asesino que se ha dedicado 5 años a difamar a mi padre siendo inocente. Me parece una ofensa que él haya venido a la Casa del Pueblo. Es una ofensa. Él no tiene el derecho a acercarse a mi padre", dijo Federico Danton en medio de la indignación y al partir de la Casa del Pueblo.

Federico Danton impide el ingreso de Ollanta Humala al velorio de su padre. (RPP)

"¡FUERA VENDE PATRIA!"

Los simpatizantes apristas lo rechazaron y le gritaron: "¡Fuera, vende patria. La casa se respeta!" en repetidas ocasiones. Pese a que su llegada fue planeada con los congresistas apristas, el ambiente no fue el más propicio.

El congresista Mauricio Mulder explicó que le agradecieron el gesto al ex mandatario Ollanta Humala, pero le pidieron que se retire por la situación crispada y porque así lo deseaba la familia.

"Le agradecíamos el gesto de haber venido. Es democrático que rinda homenaje a un enemigo político, pero ha discurrido mucha polémica entre nuestros partidos. No es fácil para los compañeros aceptarlo", dijo Mauricio Mulder.

Ollanta Humala no pudo ingresar al velorio de Alan García tras rechazo de los militantes. (Foto: GEC) Ollanta Humala no pudo ingresar al velorio de Alan García tras rechazo de los militantes. (Foto: GEC)

SU LLEGADA

Horas antes, Federico Danton bajó del auto con con dos señores que lo escoltaron hacia el interior del inmueble. Ahí fue abordado por una reportera de ATV+, quien le preguntó qué mensaje le daría a los apristas. "Fuerza", respondió el menor sin detenerse.

Antes de entrar respondió a otra inquietud: "¿Qué recuerdos te llevas de tu padre?". Sin titubear contestó: "Orgullo".