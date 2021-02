La Federación Médica Peruana, representada por Godofredo Talavera, no quiere ver más en el Estado a los médicos que se inmunizaron en secreto con las vacunas de Sinopharm.

¿Qué es lo que exige la Federación Médica Peruana respecto al caso de las vacunas secretas?

Exigimos que los funcionarios no vuelvan a ejercer cargos públicos. A veces son retirados, pero a los seis meses vuelven a sus cargos. Estamos pidiendo que el Colegio Médico del Perú (CMP) sancione a los que han incurrido en esta grave falta. Muchos trabajadores de la salud han fallecido porque se han contagiado en la Unidades de Cuidados Intensivos. Los funcionarios han sido privilegiados aprovechando su cargo para ser vacunados como el señor Martín Vizcarra, la exministra Pilar Mazzetti, el exviceministro de Salud Pública y muchos más.

Godofredo Talavera: “Vizcarra debe ser retirado de la contienda electoral”

¿Ya le pidieron formalmente al Colegio Médico que vea los casos?

Ya lo hemos hecho, al Colegio Médico y al Ministerio de Salud. Incluso hemos pedido que se nombre otra persona a cargo de la comisión investigadora porque Fernando Carbone, a quien respeto mucho, ha sido subordinado de Mazzetti. Fueron compañeros de promoción e hicieron juntos el plan de gobierno de PPK. Carbone también es promoción de otra persona que se ha vacunado, la doctora Olivares.

¿Quiénes son los médicos que deberían pasar por la muerte civil?

Todos los que han estado ocupando cargos y han hecho aprovechamiento. Y el resto de médicos que se han vacunado incorrectamente deberían ser sancionados y no ejercer ningún cargo público. En memoria de los más de 900 trabajadores de salud y más de 300 médicos fallecidos, debe haber una sanción ejemplar.

¿Y qué debería pasar con el doctor Germán Málaga?

También es responsable y de repente debe recibir mayor sanción porque es el que ha vacunado, y a familias como la del exviceministro de Salud Pública Luis Suárez. Y no solo se han puesto dos dosis, se han puesto tres. Realmente se han violado todos los protocolos internacionales. No se debió coger de conejillos de Indias a los peruanos poniéndoles placebo; uno que había recibido placebo falleció. Sin embargo, los otros estaban bien vacunados.

Sobre Germán Málaga: "También es responsable y de repente debe recibir mayor sanción porque es el que ha vacunado, y a familias como la del exviceministro de Salud Pública Luis Suárez".

Oscar Ugarte asumió la cartera de Salud. ¿Cómo cree que le va a ir al ministro dentro de esta crisis?

El deseo de todos los peruanos y de la Federación Médica Peruana es que haga una gestión excelente, que recupere la salud de tantos peruanos. Que ponga oxígeno. Que se compre ventiladores mecánicos, cánulas nasales de alto flujo y que tengamos vacunas lo más pronto posible para toda la población peruana. Y por supuesto que atienda el pedido de nuestro gremio: está pendiente la tercera y cuarta fase de la escala salarial. Han pasado más de 32 días y no tenemos respuesta.

¿Qué cree que hubo detrás de esto: aprovechamiento o corrupción?

Llama poderosamente la atención que se estaba diciendo que en setiembre de 2020 se iba a firmar un convenio para traer las vacunas de Pfizer y que de la noche a la mañana se deseche esa posibilidad. Además, el laboratorio de Gamaleya estaba ofreciendo vacunas a menos precio, las compró Argentina y nosotros no. Al inicio decían que no tenían certificación, pero Sinopharm tampoco tenía autorización de la OMS y sí las compramos. No discuto la calidad de la vacuna, sino del procedimiento. Es más, yo estoy vacunado con Sinopharm y me siento bastante protegido, espero recibir mi segunda dosis pronto.

¿Cuándo se vacunó?

El 9 de febrero.

¿Cómo analiza la campaña de vacunación?

Hay muchos lugares que la están haciendo correctamente, pero hay algunas quejas. El compromiso es vacunar a todos los trabajadores de salud. Espero que esto se replique tanto en privados como en públicos.

¿Cómo cree que terminará este caso?

Vizcarra debe ser retirado de la contienda electoral, es el principal responsable y el que nos ha seguido mintiendo hasta el final. Que se sancione a todos los responsables.