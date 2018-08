Un nuevo audio al que tuvo acceso Perú21 demuestra la estrecha relación entre el suspendido juez César Hinostroza y el hoy fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.



En una de las interceptaciones legales del 6 de marzo de 2018, Hinostroza llamó vía telefónica a Chávarry para pedirle "por favor" que le autorice realizar un taller en la Academia de la Magistratura con unos profesores españoles que se encontraban en ese momento en Perú. El hoy fiscal de la Nación dio luz verde para que se realice la actividad.

Efectivamente, el taller se realizó una semana después. El 15 de marzo en la Academia de la Magistratura y curiosamente se denominó: ‘Conferencia Internacional: Políticas Públicas contra el Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios’.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

Fecha: 06/0/03/2018

Hora: 11:44 a.m.

Pedro Gonzalo Chávarry: Aló.



César Hinostroza: Gonzalito.



PGC: Hola hermano qué tal cómo estás?



CH: Ahí hermanito, ¿puedes hablar un minuto?



PGC: Rapidito porque estoy en una reunión. Dime, dime, te escucho.



CH: No, no. Solamente para disculparme ayer, le dije a Yuri que no podía porque tenía una reunión en la embajada de Estados Unidos.



PGC: Ya, claro... Sí, sí, ya...



CH: Y segundo, hermano, un favor. Quiero tu autorización para hacer un curso taller, la otra semana vienen unos profesores españoles, aprovechando que están en el Perú, para que vayan a la Academia a dictar unas conferencias. ¿Qué te parece?



PGC: Magnífico hermano, cuenta con mi apoyo...



CH: ¿Con quién hablo? Con Lechuga...



PGC: Habla con Lechuga nomás... dile que hemos conversado



CH: Ahorita hablo con él, ya gracias por tu autorización



PGC: Ya, ya, te dejo.



CH: Chau.



