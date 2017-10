Farid Matuk: "Hasta el presidente se confundió en el censo"

Después de 10 años, ayer se realizó a nivel nacional un censo a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Farid Matuk, quien fuera jefe de esta institución, cuestiona los inconvenientes antes y después de la jornada.

Adelantó varios problemas para la jornada de ayer y, en efecto, hubo incidentes.

Cuando se busca hacer un “censo de hecho”, se crea una distorsión en el concepto de hogar, porque nadie tiene como concepto de hogar el lugar donde pasó una noche en sus últimos 10 años; el concepto de hogar es donde usted reside habitualmente. El segundo problema es que, al imponer esto, usted fuerza a que las personas se registren en lugares que no son su domicilio habitual, como fue mi caso. Yo estoy duplicado porque fui registrado en un hotel de Cajamarca y cuando fueron a mi casa en Lima, a pesar de que no me encontraron, le pidieron a mi esposa una copia de mi DNI y llenaron el formulario.

¿Los datos obtenidos, por preguntas que usted cuestionó, como las de género, religión y raza, cuánto ayudarán a tener cifras reales?

La pregunta de religión sería útil si fuésemos un estado confesional, como Arabia Saudita. En el caso del Perú, que no hay políticas públicas basadas en religión, yo no le encuentro sentido a colocar esta pregunta. La de etnicidad es muy importante, pero ha estado tan mal hecha que el propio presidente no pudo dar una respuesta clara. Él respondió que era “europeo”, pero esta alternativa no existía y tuvo que decir que es “blanco”. Las características étnicas no son por colores, eso es arcaico. Hasta el presidente, que es muy inteligente, se confundió con esta pregunta.

¿Sobre la pregunta de género también pueden presentarse resultados irreales?

Sexo y raza están asociados a las características biológicas de las personas, mientras que género y etnicidad están en los patrones culturales de las personas. Lo que ocurre es que hay personas que sienten lesionada su identidad con una opción binaria como masculino o femenino.

¿Cuál debió ser la opción?

Introducir la opción de “otros” y un espacio en blanco porque hay numerosas autodescripciones que no son masculino y femenino. Otro problema fue la logística. Se debe tener material listo para 10 millones de viviendas, distribuir en un plazo corto y esos formularios deben llegar a 600 mil personas. Esa logística no la ha enfrentado ni el Ejército en la Guerra con Chile o la ONPE en las elecciones. Encima, hacer el censo en un solo día implica que sea en papel porque sino el INEI tendría que comprar 600 mil tablets.

¿En cuánto tiempo y de qué forma se debió realizar el censo de este año?

En Colombia, el censo arranca con Reniec, que tiene datos del 90% de las casas y sus direcciones. Con eso usted entrega un formulario a cada una de las casas, con una clave, para llenar el censo por Internet. Pasado un tiempo, el INEI concluye que si un hogar no realizó el censo, es porque no tiene Internet. Entonces, van con tablets, tocan la puerta y llenan el formulario. El personal que iría a las casas estaría bien capacitado y bien remunerado.

¿Qué propone para enmendar los errores de este censo si hay que esperar 10 años para que se realice otro?

Un censo cada 10 años es obsoleto porque las sociedades cambian rápidamente. El Gobierno tiene hoy mucha información de las personas en las computadoras: el Minedu tiene datos de los niños, el Ministerio de Trabajo tiene información de los trabajadores formales... Lo que sí se podría actualizar es, por ejemplo, quiénes son convivientes y quiénes están separados. Entonces, el otro año se puede empezar un censo continuo: hacer 2 mil entrevistas por provincias a lo largo del año y cada 10 años se puede hacer la foto de los distritos.

¿El censo de ayer da cuenta de que Perú se quedó estancado en la década pasada?

Más de una década. En cuanto a la capacitación, no ha habido examen de evaluación, lo cual introduce un problema de calidad del empadronador.

Otra polémica fueron los stickers colocados en las viviendas, en los que se observaba el logo de la universidad de César Acuña. ¿Cuál es su opinión sobre ello?

¿Por qué el INEI tuvo que pasar el sombrero para cubrir el presupuesto? ¿El MEF no tenía presupuesto o esta fue una iniciativa del INEI? Además, los productos son de dominio público al 100%, no están a función de ningún pago, y el INEI ha firmado un convenio para darle a esa universidad la base de datos. Ahí hay un problema de transparencia frente al Estado. Y lo otro fue: ¿se hizo una subasta en donde ese espacio publicitario pudo ser utilizado por otra empresa? Esto es muy extraño. La próxima vez los polos de los empadronadores del INEI estarán como el de los futbolistas, llenos de marcas.

¿Qué espera para las próximas actividades del Estado para obtener estadísticas de la población?

Hay información ya en el Estado. Usted puede hasta enviar el cuestionario preimpreso con la información que ya se tiene. El INEI tiene que ser una institución más moderna y no hacer las cosas como si no hubiesen inventado la computadora. Ha hecho cartografía a pie teniendo un satélite que toma fotos submétricas. Se utilizó un método como si no se hubiera inventado la fotografía satelital.

Autoficha

- “Fui jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el año 2005 hicimos un censo, pero al presidente Alan García no le gustó e hicimos otro en 2007. Que varios empadronadores no hayan tenido ayer ni lápices para llenar formularios es un problema logístico”.



- “Étnicamente yo soy 25% árabe, pero respondí ayer en el cuestionario del censo que soy ‘árabe’ porque no me siento en calidad de decir ‘mestizo’, pues considero que el mestizo es una mixtura de europeos y americanos”.



​- “Si hubiese un censo continuo, usted podría saber cómo estaban el año pasado algunas provincias y cómo están ahora que pasó el fenómeno El Niño costero. Eso ayudaría a medir el impacto de la reconstrucción, por ejemplo. Eso, hoy, no hay manera de hacerlo”.