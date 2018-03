Fantasma de la vacancia vuelve a rondar al presidente Kuczynski

Por: Fabiana Sánchez di Natale / Patricia Quispe Villanueva

Por segunda vez en lo que va de su gestión, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tendría que afrontar un pedido de vacancia . Y aunque aún falta que se ponga a votación en el Pleno para determinar si se acepta o no la moción, en el Legislativo ya se dio el primer paso del proceso.

La solicitud, que tiene la firma de 30 legisladores de bancadas como Fuerza Popular (FP), Nuevo Perú (NP), Alianza para el Progreso (APP), Frente Amplio (FA) y el Apra, fue presentada ayer con el argumento de “permanente incapacidad moral” del jefe de Estado.

Tras la presentación de la moción, César Villanueva, vocero de APP, en conferencia de prensa, alabó la “enorme madurez de las fuerzas políticas que participaron en este proceso” y señaló que no existe un solo autor del mismo.

“La contundencia de los hechos revelados sobre sus graves conflictos de interés ha llevado al presidente a tomar dos caminos: la dignidad de la renuncia o el deshonor de la vacancia”, sostuvo.

Para que proceda la salida del jefe de Estado se requieren 87 votos y hasta el momento solo habrían 84, contando los 59 de FP, 10 de NP, 10 de FA, dos de APP, dos independientes (Yeni Vilcatoma y Julio Rosas) y uno del Apra (Mauricio Mulder es el único que se ha mostrado a favor). AP ha preferido pronunciarse luego de la presentación de Kuczynski ante la comisión Lava Jato, el viernes 16 de marzo, un día después de que el Pleno decida la admisión de la moción.

LE RESPONDEN A PPK



El miércoles, antes de que se conociera la presentación del pedido, el presidente Kuczynski advirtió que este proceso generaría inestabilidad al país.

Al respecto, el vocero de FA, Wilbert Rozas, consideró que el mandatario es quien genera esta situación.

“La prepotencia y la provocación (por parte del presidente) no es un buen camino, lo que tiene que hacer es responder por cada una de las acusaciones que tiene por corrupción”, señaló.

Una posición similar mostró Marisa Glave (NP), quien afirmó que el único responsable de todo lo que está sucediendo es el jefe de Estado.

Por su parte, el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, expresó que ahora “ni las prácticas ‘montesinistas’” del presidente lo podrán salvar.

OFICIALISMO RESPONDE



Como era de esperarse, el pedido fue rechazado por el oficialismo. Gilbert Violeta, vocero de PpK, lo calificó como “golpe de Estado” de parte del fujimorismo.

Por su parte, la premier Mercedes Aráoz sostuvo que esta iniciativa solo tiene como finalidad “desestabilizar” el trabajo que se hace.

“Es una moción que refleja un deseo de desestabilizar al Gobierno; va a ser una especie de golpe de Estado”, dijo.

Por su parte, y pese a lo indicado por César Villanueva, su colega de bancada, Gloria Montenegro, señaló que en APP aún no se define si apoyarán o no la vacancia. “Hay opiniones divididas, pero decidiremos sin apresuramientos. Él (Villanueva) actúa con mucha vehemencia, pero como bancada no hemos tomado ninguna decisión”, comentó.

Para el kenjista Bienvenido Ramírez, la nueva moción generará más divisiones dentro de la bancada naranja, teniendo en cuenta que a raíz de la primera el grupo parlamentario perdió ya 12 legisladores. “Va a ser un nuevo terremoto para Fuerza Popular”, anotó.

CUESTIÓN DE CONFIANZA: CAMBIAN REGLAS



En medio la crisis, el Pleno aprobó ayer un proyecto que modifica el Reglamento del Congreso y establece que si la cuestión de confianza (censura) es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre todo el gabinete, y esta fuera rehusada, se producirá la crisis total y deberán renunciar todos los ministros, sin que ninguno pueda ser designado nuevamente.

Al respecto, el vocero alterno de PpK, Juan Sheput, cuestionó que se estén cambiando las reglas de juego en medio de un pedido de vacancia y señaló que es una situación “burda”.

Explicó que, con este cambio, la censura al gabinete Zavala no tendría validez para una decisión de cierre del Congreso porque algunos ministros continuaron con Aráoz.

El constitucionalista Aníbal Quiroga criticó esta modificación al reglamento. “Con esto se está rompiendo el equilibrio de poderes que establece la Constitución. Se podría impugnar ante el TC”, sostuvo.

DATOS



- Antes de finalizar la sesión del Pleno de ayer, se dio cuenta de la moción de vacancia presentada por los parlamentarios.



- Ayer también se envió el oficio a Presidencia para que tenga conocimiento de este pedido.



- La aceptación, o no, de la moción será debatida en la sesión del Pleno del próximo jueves. Para que sea aceptada, se requieren los votos de 52 parlamentarios.