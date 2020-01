Luego de 18 años de pasar por distintas municipalidades como funcionaria, Fanny Salas, candidata del PPC por el número 22, intentará un salto a la política desde el Parlamento.

¿Por qué decidiste postular al Congreso en medio de esta coyuntura?

Yo tengo un año en política como militante del PPC. Esta coyuntura me ha motivado a postular para aportar con mi experiencia de 18 años en la administración pública.

¿Por qué elegiste el PPC?

Evalué que la doctrina social-cristiana va de acuerdo con mis principios y nuestros líderes —Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello— me parecen excelentes personas que quieren sacar al país adelante.

¿Cuáles serán tus prioridades de llegar al Congreso?

Me parece importante terminar la reforma política, que, para mí, significa limpiar la cancha de los políticos corruptos. Hay cosas que el anterior Congreso dejó pendientes, como la segunda votación de la muerte civil para que los que tienen sentencia por delitos dolosos no puedan ingresar al Estado. A ello podemos agregar a las personas que no cumplen con pasar alimentos.

¿Cómo debería ser tratada la inmunidad?

La inmunidad es una garantía para la labor en el Congreso, pero no debe ser igual a impunidad. Debemos regular la inmunidad para que no sea el mismo Congreso el encargado de levantarla. Esta tarea la podría tener el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema.

¿Cómo combatir la violencia de género?

En este aspecto, la facultad del Congreso para fiscalizar es fundamental. Demandar empatía en nuestras autoridades. También debemos impulsar la prevención con la educación. Una educación con enfoque de género, que significa enseñar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Apoyar la paridad y alternancia en la participación política. El PPC es el único partido que ha cumplido con ello en sus listas.

Fanny Salas 13-01-2020